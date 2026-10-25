MLB／光芒開賽5棒就猛攻4分 釀酒人頑強逆轉戰局搶下2連勝

釀酒人隊今天在世界大賽第2戰展現頑強鬥志，1局上雖被攻下4分，但充分發揮主場優勢，靠四波攻勢改變戰局，後援投手群聯手壓制光芒隊火力，終場以5：4獲勝，世界大賽搶下2連勝，再拿兩勝就可抱回隊史首冠。

兩隊先發投手開賽都不穩，光芒打線1局上面對韓德森（Logan Henderson）就發動猛烈攻勢，開路先鋒迪亞茲（Yandy Diaz）靠守備失誤攻占二壘，再靠辛普森（Chandler Simpson）攻下全場第1分；接著辛普森盜上二壘，卡米奈羅（Junior Caminero）安打再下一城，希克斯（Liam Hicks）轟出兩分砲，個人季後賽首轟出爐，領先比數擴大到4分。

釀酒人1局下面對光芒王牌投手拉穆森（Drew Rasmussen）立刻反攻，喬里歐（Jackson Chourio）、包爾斯（Jake Bauers）、康崔拉斯（William Contreras）、米契爾（Garrett Mitchell）接連揮出安打攻下兩分，拉近比數差距。

釀酒人4局下攻勢再起，普拉特（Cooper Pratt）獲保送，再靠弗里克（Sal Frelick）安打、光芒守備失誤攻下1分，追成3：4，韓德森、拉穆森都未投滿4局退場，兩隊牛棚戰力決定勝負。

光芒第2局起未再得分，釀酒人6局下靠弗里克陽春砲追平比數，7局下再靠圖朗（Brice Turang）二壘打、普拉特安打攻下超前分，一路維持優勢到比賽結束。

光芒開賽打完前5棒就攻下4分，但從第2局只出現4支安打， 6局上搶攻本壘失敗，9局上無人出局攻占二壘也未破蛋，連續兩天以1分差落敗（昨天2：3）；世界大賽明天休兵，後天將在佛羅里達州坦帕進行第3戰，從目前戰況看來，光芒想拚隊史首冠，第3戰沒有再輸球的本錢。