MLB／大聯盟勞資談判恐陷困境！ 球員工會痛批：只想著賺錢

大聯盟（MLB）勞資談判陷入嚴重的對立，大聯盟球員工會副執行長梅耶（Bruce Meyer）公開痛批球團老闆提出的「薪資上限」方案簡直是「核彈級的破壞」。

資方提出的方案希望在2027年建立硬性薪資上限（設為2.4億美元），並限制單一球員薪資不能超過隊史總額的15%，同時限制自由球員合約最多只能簽6年、總額上限2.65億美元。

MLB勞資談判陷入僵局，資方擬2027年設2.4億美元硬性薪資上限，工會痛批恐壓低球員薪資，協議到期恐封館。 法新社

梅耶副執行長反駁道：「即使沒有提出薪資上限這顆核彈，這次的談判本就十分艱難。」他主張：「老闆們根本不是為了聯賽的戰力平衡，而是想透過人為方式壓低球員薪水，好把所有利潤留給自己。」

工會也指出，今年打進世界大賽的釀酒人隊與光芒隊，團隊薪資僅排在全聯盟第19與25名，這證明現行制度下小市場球隊完全有能力贏球，資方不該拿「戰力不均」當作壓低薪資的藉口。

由於現行勞資協議即將於12月1日到期，市場預期資方屆時將直接發動封館（Lockout）。工會方面也展現硬氣立場，雙方若持續僵持，恐重演1994年因罷工導致世界大賽取消的歷史悲劇。