快訊

MLB／光芒開賽5棒就猛攻4分 釀酒人頑強逆轉戰局搶下2連勝

梁朝偉偕劉嘉玲悄來台！赴GD愛店大啖美食 行蹤露餡

中職／味全龍G5再拚封王內外野一般門票完售！ 系列賽觀眾人數寫新高

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／釀酒人包機正副機長超特別 竟是普里斯特的叔叔和表哥

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
釀酒人投手普里斯特（Quinn Priester）的叔叔和表哥，官網形容釀酒人這趟航班「有家一樣的感覺」。 美聯社
釀酒人投手普里斯特（Quinn Priester）的叔叔和表哥，官網形容釀酒人這趟航班「有家一樣的感覺」。 美聯社

釀酒人隊迎接暌違44年的世界大賽，今天對光芒隊打完第2戰後，將搭乘包機前往佛羅里達州坦帕，後天起在客場出賽，這架波音737的正副機長是釀酒人投手普里斯特（Quinn Priester）的叔叔和表哥，官網形容釀酒人這趟航班「有家一樣的感覺」。

釀酒人1982年獲得美聯冠軍，在世界大賽不敵紅雀隊，今年奪下隊史首座國聯冠軍，光芒則在2008年、2020年和今年贏得美聯冠軍，兩隊都要爭取首座世界大賽冠軍。

「密爾瓦基哨兵報」指出，這不是普里斯特的叔叔首次執飛釀酒人包機，去年釀酒人作客德州，對遊騎兵隊打完3連戰後，他也負責把球隊送回密爾瓦基。

普里斯特去年在釀酒人投出13勝，也在季後賽出賽兩場，今年因傷整季休兵；官網指出，他在6月接受胸廓出口減壓手術，無法回到投手丘，但仍為全力創造歷史的隊友加油，住在芝加哥的叔叔和表哥也變成釀酒人球迷。

釀酒人 MLB 世界大賽

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

MLB／光芒王牌拉穆森G2對前東家 「若不當對手會幫釀酒人加油」

NBA／釀酒人睽違44年闖世界大賽 公鹿貼心相挺開幕戰提前時間打

MLB／等了44年不差多等幾分鐘 釀酒人終結者力挺隊友普拉特

MLB／世界大賽G1釀酒人3：2擊敗光芒 拚隊史首冠跨出第一步

相關新聞

MLB／光芒開賽5棒就猛攻4分 釀酒人頑強逆轉戰局搶下2連勝

釀酒人隊今天在世界大賽第2戰展現頑強鬥志，1局上雖被攻下4分，但充分發揮主場優勢，靠四波攻勢改變戰局，後援投手群聯手壓制光芒隊火力，終場以5：4獲勝，世界大賽搶下2連勝，再拿兩勝就可抱回隊史首冠。

MLB／率投手群繳大聯盟最低防禦率 洋基投手教練獲三年續約

洋基投手群本季繳出全大聯盟最低3.24防禦率，投手教練布萊克與球隊達成三年延長合約協議，持續帶領投手群創佳績。

MLB／大聯盟勞資談判恐陷困境！ 球員工會痛批：只想著賺錢

MLB勞資談判陷入僵局，資方擬2027年設2.4億美元硬性薪資上限，工會痛批恐壓低球員薪資，協議到期恐封館。

MLB／釀酒人包機正副機長超特別 竟是普里斯特的叔叔和表哥

釀酒人隊迎接暌違44年的世界大賽，今天對光芒隊打完第2戰後，將搭乘包機前往佛羅里達州坦帕，後天起在客場出賽，這架波音737的正副機長是釀酒人投手普里斯特（Quinn Priester）的叔叔和表哥，官網形容釀酒人這趟航班「有家一樣的感覺」。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。