MLB／釀酒人包機正副機長超特別 竟是普里斯特的叔叔和表哥

釀酒人隊迎接暌違44年的世界大賽，今天對光芒隊打完第2戰後，將搭乘包機前往佛羅里達州坦帕，後天起在客場出賽，這架波音737的正副機長是釀酒人投手普里斯特（Quinn Priester）的叔叔和表哥，官網形容釀酒人這趟航班「有家一樣的感覺」。

釀酒人1982年獲得美聯冠軍，在世界大賽不敵紅雀隊，今年奪下隊史首座國聯冠軍，光芒則在2008年、2020年和今年贏得美聯冠軍，兩隊都要爭取首座世界大賽冠軍。

「密爾瓦基哨兵報」指出，這不是普里斯特的叔叔首次執飛釀酒人包機，去年釀酒人作客德州，對遊騎兵隊打完3連戰後，他也負責把球隊送回密爾瓦基。

普里斯特去年在釀酒人投出13勝，也在季後賽出賽兩場，今年因傷整季休兵；官網指出，他在6月接受胸廓出口減壓手術，無法回到投手丘，但仍為全力創造歷史的隊友加油，住在芝加哥的叔叔和表哥也變成釀酒人球迷。