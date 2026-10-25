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MLB／道奇陣容老化？ 長打減少、運動能力不足成淘汰關鍵
洛杉磯道奇在今年國聯冠軍系列賽遭釀酒人橫掃出局，無緣挑戰三連霸，前大聯盟總經理鮑登（Jim Bowden）近期也在節目上談到，道奇近年最大的隱憂就是陣容老化，更點名最需要換血的三個位子。
鮑登在棒球節目《Foul Territory》中分析，指出球隊雖然擁有大谷翔平、貝茲（Mookie Betts）與弗里曼（Freddie Freeman）等頂級球星，但主力球員大多已超過30歲，陣容老化的問題浮現，在長打能力無法展現時，球員運動能力不足將成為球隊最大弱點。
鮑登表示，道奇明年一定有能力重返爭冠行列，但若想增加競爭力，就必須加速世代交替，並最大化的保留核心戰力，他坦言：「如果要選出3個必須年輕化、提升運動能力的位置，我認為就是二壘、左外野和三壘。」
除了長打能力之外，球隊必須重視其他層面，增加壘間破壞力、提升守備能力。
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