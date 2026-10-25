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MLB／率投手群繳大聯盟最低防禦率 洋基投手教練獲三年續約

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基投手群本季繳出全大聯盟最低3.24防禦率，投手教練布萊克與球隊達成三年延長合約協議，持續帶領投手群創佳績。 美聯社
洋基投手群本季繳出全大聯盟最低3.24防禦率，投手教練布萊克與球隊達成三年延長合約協議，持續帶領投手群創佳績。 美聯社

根據紐約郵報記者海曼（Jon Heyman）報導，在洋基確定續留總經理凱許曼（Brian Cashman）後，教練團部分，投手教練布萊克（Matt Blake）也與球隊達成協議，預計簽下三年的延長合約。

洋基本季輪值雖然一度面臨傷兵考驗，但投手群今年仍繳出全大聯盟最低的ERA3.24，布萊克被視為重要功臣。

洋基投手群本季繳出全大聯盟最低3.24防禦率，投手教練布萊克與球隊達成三年延長合約協議，持續帶領投手群創佳績。 美聯社
洋基投手群本季繳出全大聯盟最低3.24防禦率，投手教練布萊克與球隊達成三年延長合約協議，持續帶領投手群創佳績。 美聯社

布萊克曾在2015年加入克里夫蘭印地安人（後改名守護者），擔任小聯盟投手總籌教練，並在2016年成為該隊投手養成部門副總監。洋基2020賽季從印地安人找來布萊克，雖然他在選手生涯從未留下在大聯盟登板紀錄，但他在上任後隨即展現強大的領導能力，也成功獲得投手群信任，持續帶領洋基投手群創下佳績。

在他就任投手教練期間，洋基團隊防禦率3.69排名全聯盟第3。除了持續帶領原本由柯爾（Gerrit Cole）、弗里德（Max Fried）等明星先發，也培養出洋基新一代少主施利特勒（Cam Schlittler），此外還能將其他球隊的棄將重新打造，成為球隊牛棚重要功臣。

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