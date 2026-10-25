聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／率投手群繳大聯盟最低防禦率 洋基投手教練獲三年續約
根據紐約郵報記者海曼（Jon Heyman）報導，在洋基確定續留總經理凱許曼（Brian Cashman）後，教練團部分，投手教練布萊克（Matt Blake）也與球隊達成協議，預計簽下三年的延長合約。
洋基本季輪值雖然一度面臨傷兵考驗，但投手群今年仍繳出全大聯盟最低的ERA3.24，布萊克被視為重要功臣。
布萊克曾在2015年加入克里夫蘭印地安人（後改名守護者），擔任小聯盟投手總籌教練，並在2016年成為該隊投手養成部門副總監。洋基2020賽季從印地安人找來布萊克，雖然他在選手生涯從未留下在大聯盟登板紀錄，但他在上任後隨即展現強大的領導能力，也成功獲得投手群信任，持續帶領洋基投手群創下佳績。
在他就任投手教練期間，洋基團隊防禦率3.69排名全聯盟第3。除了持續帶領原本由柯爾（Gerrit Cole）、弗里德（Max Fried）等明星先發，也培養出洋基新一代少主施利特勒（Cam Schlittler），此外還能將其他球隊的棄將重新打造，成為球隊牛棚重要功臣。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。