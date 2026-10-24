快訊

先爆公帑歡送慶生 陳智菡再揭「僑委會安排徐佳青參與僑務會議」高層異議才取消

「被醫師耽誤的歌手」成絕響…朱志生今告別式 心導管室「初衷」藏10年

惜別晚會變徐佳青歡送兼慶生 僑委會揭連署書喊告：皆僑委自發行為

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／簽59億合約兩年因傷只投28場 道奇塞揚巨投：我想拚到45歲

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇塞揚左投史奈爾。 歐新社
道奇塞揚左投史奈爾。 歐新社

道奇塞揚左投史奈爾（Blake Snell）於2025年簽下一份為期5年、總值1.82億美元（約59.3億新台幣）的巨額合約，成為先發輪值重要戰力。然而，在簽約後的這兩年間，史奈爾在例行賽中僅有過20場先發機會。光是在今年，他就因肩膀痠痛、肘部關節鼠（游離體）以及腹股溝拉傷等多重傷勢所苦，整季只有登板9次，難以長時間維持穩定的投球節奏。

當然，每當到了關鍵的季後賽，史奈爾總能及時歸隊。他在去年的季後賽中出賽6場（其中5場先發），繳出3勝2败、防禦率3.18的成績，幫助道奇實現世界大賽二連霸。但即便是把季後賽也算進去，史奈爾穿上道奇隊球衣後所投過的比賽也只有28場，連30場都不到。

無可否認的是，只要史奈爾能夠健康地站在投手丘上，他的表現幾乎是無懈可擊的。在為道奇主投的20場例行賽中，史奈爾在104局的投球中拿下9勝5敗、防禦率僅2.16的頂尖數據。因此，影響他職業生涯高低的最大關鍵始終在於「傷病」。

在史奈爾的整個職棒生涯中，僅有兩個賽季達到規定投球局數；但令人驚嘆的是，只要他達到規定局數的那兩個賽季，最終都成功摘下了象徵投手最高榮譽的塞揚獎。分別是2018年在坦帕灣光芒隊以及2023年在聖地牙哥教士隊，達成了橫跨兩聯盟皆獲塞揚獎的輝煌紀錄。

儘管每年都被傷病風險所困擾，史奈爾依然對自己的未來抱持著宏大的夢想。在接受《加州郵報》採訪時，史奈爾坦言：「我的目標是投到45歲，並且順利入選棒球名人堂。」對於剛結束33歲賽季的他來說，這意味著他還打算在職棒舞台上再戰12個賽季。

史奈爾接著表示：「為了讓身體維持在最佳狀態，我還有很多事情要做。過去兩年裡，我每年大概只能先發登板20場左右，以這樣的出賽頻率是絕對不可能進入名人堂的。因此，這個休賽季對我而言至關重要。我必須思考該如何把身體調整到極致？該如何才能健康地投滿30場例行賽並一路支撐到季後賽？我有太多事情需要向自己證明。」

最後，對於每年都必須與傷病抗爭的狀況，史奈爾也希望外界不要對他有所誤解。他特別強調：「我希望人們在看我投球時，能了解到為了成為一名更優秀的投手，我在背後付出了多少努力。我所投入的汗水與心血，遠比大家想像或認可的還要多得多。」

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

MLB／世界大賽G1釀酒人3：2擊敗光芒 拚隊史首冠跨出第一步

世界大賽今天開打，釀酒人、光芒隊都要挑戰隊史首冠，釀酒人隊史第二次晉級世界大賽，今天首戰就讓苦等44年的密爾瓦基球迷能笑著回家，米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）5局好投帶頭，打線則在首局就打下2分領先，歷經9局上一番驚濤駭浪後，終場以3：2拿下勝利，搶下1勝0敗的領先優勢。

MLB／世界大賽G1先發飆火球寫紀錄 米蕭洛斯基：想投到130球

釀酒人隊「火球怪物」米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）今天在世界大賽首戰出馬，投第一球就以103.5英里（約166.5公里）寫下世界大賽紀錄，最終以78球繳出5局失1分的表現，拿下勝投，他在賽後甚至表示自己還想繼續投，「我想投到130球。」

MLB／等了44年不差多等幾分鐘 釀酒人終結者力挺隊友普拉特

釀酒人隊在世界大賽G1對上光芒隊，9局上準備用再見雙殺迎接暌違44年的世界大賽首勝，勝利焰火都已施放，卻因光芒提出挑戰且成功，讓比賽又多打了幾分鐘，最終由釀酒人終結者梅吉爾（Trevor Megill）用再見三振終結比賽，3：2收下勝利。

MLB／樂見世界大賽釀酒人光芒小市場對決 大聯盟主席仍強調要有薪資上限

大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）認為，今年世界大賽由釀酒人和光芒兩支小市場球隊對決，對棒球運動發展是好事。不過他也強調，這不會改變球團老闆希望在下一份勞資協議中，導入薪資上限制度的立場。

MLB／簽59億合約兩年因傷只投28場 道奇塞揚巨投：我想拚到45歲

道奇塞揚左投史奈爾（Blake Snell）於2025年簽下一份為期5年、總值1.82億美元（約58億新台幣）的巨額合約，成為先發輪值重要戰力。然而，在簽約後的這兩年間，史奈爾在例行賽中僅有過20場先發機會。光是在今年，他就因肩膀痠痛、肘部關節鼠（游離體）以及腹股溝拉傷等多重傷勢所苦，整季只有登板9次，難以長時間維持穩定的投球節奏。

MLB／分析道奇爭取三連霸失敗原因 日本名將：大谷今年很少說要奪冠

道奇隊今年再度奪下國聯西區冠軍，原本被認為有機會達成3連霸，卻在國聯冠軍賽遭釀酒人隊4戰橫掃，讓外界感到錯愕。前大聯盟日本球員長谷川滋利對於道奇被淘汰，提出自己的看法。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。