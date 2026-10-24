MLB／簽59億合約兩年因傷只投28場 道奇塞揚巨投：我想拚到45歲

道奇塞揚左投史奈爾（Blake Snell）於2025年簽下一份為期5年、總值1.82億美元（約59.3億新台幣）的巨額合約，成為先發輪值重要戰力。然而，在簽約後的這兩年間，史奈爾在例行賽中僅有過20場先發機會。光是在今年，他就因肩膀痠痛、肘部關節鼠（游離體）以及腹股溝拉傷等多重傷勢所苦，整季只有登板9次，難以長時間維持穩定的投球節奏。

當然，每當到了關鍵的季後賽，史奈爾總能及時歸隊。他在去年的季後賽中出賽6場（其中5場先發），繳出3勝2败、防禦率3.18的成績，幫助道奇實現世界大賽二連霸。但即便是把季後賽也算進去，史奈爾穿上道奇隊球衣後所投過的比賽也只有28場，連30場都不到。

無可否認的是，只要史奈爾能夠健康地站在投手丘上，他的表現幾乎是無懈可擊的。在為道奇主投的20場例行賽中，史奈爾在104局的投球中拿下9勝5敗、防禦率僅2.16的頂尖數據。因此，影響他職業生涯高低的最大關鍵始終在於「傷病」。

在史奈爾的整個職棒生涯中，僅有兩個賽季達到規定投球局數；但令人驚嘆的是，只要他達到規定局數的那兩個賽季，最終都成功摘下了象徵投手最高榮譽的塞揚獎。分別是2018年在坦帕灣光芒隊以及2023年在聖地牙哥教士隊，達成了橫跨兩聯盟皆獲塞揚獎的輝煌紀錄。

儘管每年都被傷病風險所困擾，史奈爾依然對自己的未來抱持著宏大的夢想。在接受《加州郵報》採訪時，史奈爾坦言：「我的目標是投到45歲，並且順利入選棒球名人堂。」對於剛結束33歲賽季的他來說，這意味著他還打算在職棒舞台上再戰12個賽季。

史奈爾接著表示：「為了讓身體維持在最佳狀態，我還有很多事情要做。過去兩年裡，我每年大概只能先發登板20場左右，以這樣的出賽頻率是絕對不可能進入名人堂的。因此，這個休賽季對我而言至關重要。我必須思考該如何把身體調整到極致？該如何才能健康地投滿30場例行賽並一路支撐到季後賽？我有太多事情需要向自己證明。」

最後，對於每年都必須與傷病抗爭的狀況，史奈爾也希望外界不要對他有所誤解。他特別強調：「我希望人們在看我投球時，能了解到為了成為一名更優秀的投手，我在背後付出了多少努力。我所投入的汗水與心血，遠比大家想像或認可的還要多得多。」