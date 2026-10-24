MLB／等了44年不差多等幾分鐘 釀酒人終結者力挺隊友普拉特

釀酒人隊在世界大賽G1對上光芒隊，9局上準備用再見雙殺迎接暌違44年的世界大賽首勝，勝利焰火都已施放，卻因光芒提出挑戰且成功，讓比賽又多打了幾分鐘，最終由釀酒人終結者梅吉爾（Trevor Megill）用再見三振終結比賽，3：2收下勝利。

釀酒人在44年後再闖世界大賽，力拚隊史首冠，今天首戰在主場43250名球迷的見證下，前8局打下3：1的領先優勢，9局上梅吉爾登板，1出局後因2支安打和保送製造滿壘危機，梅吉爾接著讓希克斯（Liam Hicks）敲出二壘滾地球，眼看是「再見雙殺」結束比賽。

梅吉爾在投手丘上振奮大吼，全場釀酒人球迷情緒沸騰，連勝利焰火都已施放，但因光芒提出挑戰，全場動作暫停，大家看著重播等待結果出爐，最後判定因游擊手普拉特（Cooper Pratt）接球時沒有踩在二壘壘包上，跑者安全上壘，光芒追回1分且僅2人出局，比賽繼續進行。

光芒總教練凱許（Kevin Cash）賽後稱讚重播協調員羅傑斯（Nick Rogers）做得很棒、判斷那是很接近的判決，「在那個當下，我不認為他很篤定，但那時的狀況下，何不就挑戰看看？」

光芒確實挑戰成功，讓比數形成1分差，替戰局多添變數。然而投手丘上的梅吉爾沒有受到太多影響，在焰火煙霧還未散去的狀況下，面對下一名打者德魯卡（Jonny DeLuca）飆再見三振，比賽雖然多打了幾分鐘，但賽果不變，焰火再次施放。

釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）表示：「我們一直都在談這件事，當有人提出挑戰時，不要走下投手丘。」他稱讚梅吉爾維持冷靜面對，「那是全場比賽最重要的一個打席。」

梅吉爾賽後談起最後的「插曲」，大器替隊友建立信心，「沒關係，我剛才幫普拉特擋了下來，明天他也會為我們挺身而出。」