MLB／分析道奇爭取三連霸失敗原因 日本名將：大谷今年很少說要奪冠

道奇隊今年再度奪下國聯西區冠軍，原本被認為有機會達成3連霸，卻在國聯冠軍賽遭釀酒人隊4戰橫掃，讓外界感到錯愕。前大聯盟日本球員長谷川滋利對於道奇被淘汰，提出自己的看法。

長谷川滋利日前在節目上談到道奇落敗的原因時指出，釀酒人去年國聯冠軍賽遭道奇橫掃，因此今年面對這支宿敵時，早就做好充分準備，「他們就是想讓道奇吃點苦頭，所以真的做了非常深入的研究。」

長谷川分析，正因為去年遭橫掃的不甘心，才讓釀酒人全隊上下團結一致，抱持強烈復仇心態投入今年的系列賽。他也以自己過去的職棒經驗舉例，球員受到重大刺激後，可能因此凝聚更強烈的求勝意志，「我們當年也是在大地震後奪冠。」

1995年長谷川效力歐力士藍浪隊期間，日本發生阪神淡路大地震，歐力士那個球季奪下洋聯冠軍。長谷川接著說，「釀酒人去年被道奇橫掃，真的讓他們自尊心受到很大的傷害。正是這份不甘心與受挫的自尊，促使釀酒人全隊更團結，最終完成復仇。」

長谷川也提到道奇球員的心態，「道奇已完成2連霸，我認為他們想再次成為冠軍的心情，可能沒去年和前年那麼強烈。第1年大谷翔平不斷強調『我絕對要拿世界大賽冠軍』，但今年卻很少聽到類似的話。對他們來說，奪冠似乎已變理所當然的事。」