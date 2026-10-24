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MLB／光芒王牌拉穆森G2對前東家 「若不當對手會幫釀酒人加油」

聯合報／ 記者葉姵妤／台北即時報導
光芒王牌拉穆森將在世界大賽第2戰回到密爾瓦基對決前東家釀酒人，直言這組對戰很特別，若非身在光芒也會替釀酒人加油。 法新社
光芒王牌拉穆森將在世界大賽第2戰回到密爾瓦基對決前東家釀酒人，直言這組對戰很特別，若非身在光芒也會替釀酒人加油。 法新社

光芒隊與釀酒人隊在世界大賽爭取隊史首冠，首戰以1分差落敗，光芒王牌投手拉穆森（Drew Rasmussen）將在第2戰於密爾瓦基客場登板，對於這個他曾經生活過的城市，拉穆森笑說：「如果釀酒人在世界大賽是對決其他隊伍的話，我會為他們加油。」

光芒為了讓拉穆森能有更充足的休息時間，讓他休5天後扛世界大賽第2戰，對決他的前東家釀酒人，兩支「0冠球隊」的對決話題性十足，對於拉穆森來說，要在世界大賽對上昔日自己效力的隊伍，更有不同意義。

拉穆森表示：「這真的很特別、真的很酷的對戰組合，我很期待，我替釀酒人的球迷還有這個球隊都感到很高興，但畢竟他們的對手就是我們，我們真的也很希望能夠拿到一座世界大賽冠軍。」

拉穆森在2017年就曾被光芒選進，但他因手肘傷勢最後未能完成簽約，之後進行了第二次的手肘韌帶置換手術（Tommy John Surgery），2018年被釀酒人選進展開職業生涯，並在2020年完成大聯盟初登板，隔年就被交易至光芒。

拉穆森十分感恩被交易至光芒後的日子，「我在坦帕的時光對我來說意義重大。」然而他也認為，回頭看這一路可說是十分有趣，「我職業生涯中最重要的福分，就是從密爾瓦基釀酒人開始的。」

光芒今年第三度挺進世界大賽，要碰上的則是暌違44年、隊史第二度晉級的釀酒人。拉穆森身在光芒陣中，明天第2戰要回到密爾瓦基在美國家庭球場（American Family Field）登板對戰前東家，他也深知現場氣氛一定非常熱烈，若不是自己現在身在光芒，也想替釀酒人加油。

光芒 MLB 釀酒人

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