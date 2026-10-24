MLB／樂見世界大賽釀酒人光芒小市場對決 大聯盟主席仍強調要有薪資上限

大聯盟主席曼弗瑞（Rob Manfred）認為，今年世界大賽由釀酒人和光芒兩支小市場球隊對決，對棒球運動發展是好事。不過他也強調，這不會改變球團老闆希望在下一份勞資協議中，導入薪資上限制度的立場。

豪門道奇隊被釀酒人淘汰後，有部分媒體和球迷推測設定薪資上限的必要性降低，不過曼弗瑞認為，釀酒人暌違44年才有機會爭冠，反而證明大聯盟有必要設薪資上限，「我認為這顯示出，我們沒讓許多小市場球隊獲得持續競爭的機會，因此錯失很多原本可以創造的價值。釀酒人一直是經營非常出色的球隊，但他們超過40年沒站上這個舞台，每40年才有一次機會，實在遠遠不夠。」

然而大聯盟球員工會代理執行董事梅爾（Bruce Meyer）不同意薪資上限能讓各隊戰力平衡說法，他指出，今年釀酒人與光芒的成功，已證明任何球隊都有機會打進世界大賽。不過梅爾也坦言，「如果明天所有球隊都得出同樣結論，認為不需要花錢在球員身上，照樣能贏球，當然不是一件好事。」

現行大聯盟勞資協議11月底到期，雙方談判逐漸升溫，球員工會也面臨微妙立場。為了不要有薪資上限，球員工會強調現行制度能讓任何球隊都有機會爭冠；然而球員工會又不希望老闆因此認為，削減球員薪資支出也能爭冠。

大聯盟官方強調，之所以推動薪資上限，是因為球迷希望看到改變，且球隊能否長期維持勝利、持續打進季後賽，與球員薪資支出有高度關聯：「從來沒有人說，球隊之間的經濟條件差異，就一定會完全決定比賽結果，但如果仔細研究數據就會發現，大市場球隊打進季後賽方面，確實有顯著的優勢。」

曼弗瑞強調大聯盟30支球隊老闆，對於推動薪資上限展現前所未有的共識，「大家都認為，這是我們必須採取的措施。我們需要讓大聯盟建立一套，能像北美其他職業運動聯盟一樣運作的制度。」