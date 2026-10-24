MLB／9局下隱形失誤有驚無險 釀酒人險勝光芒拚隊史首冠跨出第一步

世界大賽今天開打，釀酒人、光芒隊都要挑戰隊史首冠，釀酒人隊史第二次晉級世界大賽，今天首戰就讓苦等44年的密爾瓦基球迷能笑著回家，米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）5局好投帶頭，打線則在首局就打下2分領先，歷經9局上一番驚濤駭浪後，終場以3：2拿下勝利，搶下1勝0敗的領先優勢。

光芒首戰沒推王牌投手穆森（Drew Rasmussen），而是由36歲的明星右投馬丁尼茲（Nick Martinez）打頭陣，今天在首局就遭遇危機。

釀酒人1局下由開路先鋒喬里歐（Jackson Chourio）率先敲安打，1出局後葉力奇（Christian Yelich）敲出中外野方向的飛球，中外野手德魯卡（Jonny DeLuca）撲接不成，讓球落地形成三壘打，釀酒人先馳得點，接著捕手康崔拉斯（William Contreras）補上安打送回葉力奇，釀酒人打下2：0領先。

釀酒人首戰則由火球王牌米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）先發，第一球就飆出103.5英里（約166.6公里）的火球，寫下世界大賽自2008年有球速紀錄以來的最速紀錄，前3局沒有失分。

4局上米蕭洛斯基保送光芒首名打者阿蘭達（Jonathan Aranda），再被卡米奈羅（Junior Caminero）揮出二壘打，面臨1出局二、三壘有人的危機，之後讓希克斯（Liam Hicks）擊出滾地球出局、失1分，接著守住三壘有人的局面，保住釀酒人的1分領先。

光芒先發馬丁尼茲主投5局用73球，被擊出5支安打，送出5次三振，失2分。釀酒人在7局下面對光芒牛棚再有攻勢，選到保送開局，2出局二壘有人時，喬里歐（Jackson Chourio）面對第3任投手凱利（Kevin Kelly）再敲安打，替球隊追加保險分，將領先擴大為3：1。

釀酒人米蕭洛斯基今年季後賽首度投滿5局，用78球有40球飆破100英里（約161公里），最快3球飆破103英里（約166公里），共被敲4支安打，送出3次三振，失1分，將領先的局面交給牛棚。烏里貝（Abner Uribe）中繼1.1局、艾許比（Aaron Ashby）投1.2局，合計只被敲1支安打、送出5K。

然而9局上釀酒人推出守護神梅吉爾（Trevor Megill）登板，讓光芒連敲2安再投保送，滿壘局面下，讓希克斯敲二壘滾地球，第一時間被判定為「再見雙殺」，但光芒提出挑戰，經過重播輔助判決，游擊手普拉特（Cooper Pratt）接球時沒有踩在二壘壘包上，跑者安全上壘，三壘跑者則回到本壘攻下分數，光芒追回1分，場上形成2出局。

釀酒人準備要慶祝勝利的心情因此被收回，梅吉爾繼續在投手丘面對下一名打者，好在成功對德魯卡（Jonny DeLuca）飆「再見三振」，釀酒人贏球結果不變，在驚濤駭浪的結尾中搶下首戰勝利。