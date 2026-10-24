快訊

氣象署最新薔琵風雨預測：明天「颱風假」沒有縣市達標

施文彬意外爆料！江蕙當年在錄音室出手「超暖神救援」

林逸欣與名醫父的漫長告別「愛的記憶讓我們笑著前行」

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／投第一球就破紀錄！ 米蕭洛斯基飆166.5公里寫世界大賽最快球速

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
釀酒人王牌米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）先發，第一球就以103.5英哩（約166.5公里）的火球飆破世界大賽最速紀錄。法新社
釀酒人王牌米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）先發，第一球就以103.5英哩（約166.5公里）的火球飆破世界大賽最速紀錄。法新社

釀酒人隊睽違44年挺進世界大賽，今天首戰在密爾瓦基美國家庭球場（American Family Field）進行，釀酒人推出王牌米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）先發，第一球就以103.5英哩（約166.5公里）的火球飆破世界大賽最速紀錄。

釀酒人隊、光芒隊兩支「0冠」球隊在世界大賽交手，系列賽今天開打，釀酒人「火球男」米蕭洛斯基一開賽投出的第一球就寫紀錄，對決光芒隊開路先鋒迪亞茲 (Yandy Díaz)，第一球就用103.5英哩的速球伺候，成為世界大賽2008年起有球速紀錄以來最快的一球。

世界大賽也在今年啟用ABS好壞球挑戰，首次挑戰出現在2局上，米蕭洛斯基在2出局後面對梅薩（Victor Mesa Jr.），第2球用100.7英里（約162公里）的內角速球落在好球帶上緣，被主審判壞球，捕手康崔拉斯（William Contreras）示意挑戰，確認球擦過好球帶，挑戰成功改判好球。

米蕭洛斯基靠ABS取得2好球後，接著再用97.5英里（約157公里）的卡特球讓打者揮空，投出個人此戰第一次三振，也抓下該局的第三個出局數，前兩局沒有失分。釀酒人打線則是在首局先打下2：0領先。

米蕭洛斯基 世界大賽 MLB

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

MLB／「他先發我們就會贏球」 光芒G1沒壓王牌推馬丁尼茲先發

MLB／釀酒人G1門票飆破10萬逼近超級盃 改去光芒主場可以看3場

國聯冠軍系列賽是釀酒人103勝的復仇 還是道奇連霸王朝延續？

NBA／釀酒人睽違44年闖世界大賽 公鹿貼心相挺開幕戰提前時間打

相關新聞

MLB／投第一球就破紀錄！ 米蕭洛斯基飆166.5公里寫世界大賽最快球速

釀酒人隊睽違44年挺進世界大賽，今天首戰在密爾瓦基美國家庭球場（American Family Field）進行，釀酒人推出王牌米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski）先發，第一球就以103.5英哩（約166.5公里）的火球飆破世界大賽最速紀錄。

NBA／佛雷格領先33分被惡犯弄到傷退 獨行俠仍退溜馬奪首勝

獨行俠隊今天作客溜馬隊主場，半場結束前領先33分，但狀元佛雷格（Cooper Flagg）被溜馬前鋒奈史密斯（Aaron Nesmith）弄傷，雙方爆發激烈爭執。佛雷格下半場沒有回到場上，獨行俠終場仍以121：105拿下本季首勝。

NBA／開季兩戰淨勝47分！愛德華、小鮑爾化學效應發威 灰狼展現團隊深度

明尼蘇達灰狼開季展現令人期待的競爭力。愛德華（Anthony Edwards）與小鮑爾（LaMelo Ball）組成的新後場搭檔，不僅在進攻端展現出色的默契，也為球隊注入更多創造力。儘管兩人在對陣奧蘭多魔術的比賽中手感不佳，灰狼仍憑藉強悍防守與流暢的團隊配合壓制對手，終場以115比93大勝，收下開季2連勝。

NBA／前湖人大物肯奈特找到新東家！與衛冕軍尼克簽約

2024年首輪第17順位肯奈特（Dalton Knecht）日前被湖人隊裁掉，如今找到新工作，加盟衛冕軍尼克隊，簽下雙向合約。

亞帕運羽球／方振宇摘銀 破男羽紀錄

名古屋亞帕運羽球賽事昨天進行各組決賽，我國好手方振宇在站立組ＳＵ五級金牌戰出賽，面對速度與力量兼具的廿四歲中國大陸強敵李明潘，歷經兩局苦戰，最終以兩個十比廿一收下銀牌。儘管無緣金牌，這面銀牌仍改寫他個人在亞帕運的最佳戰績，也成為台灣在亞帕運羽球史上首位奪得銀牌的男子選手，刷新隊史新頁。

亞帕運桌球／終結遺憾 林姿妤、田曉雯女雙封后

從二○一八年雅加達亞帕運就努力追逐女雙金牌，我國桌球好手林姿妤、田曉雯，歷經連續兩屆的遺憾，終於在昨天於名古屋亞帕運一圓金牌夢，兩人在ＷＤ廿級金牌戰以三比一擊敗中國大陸強敵侯春曉、熊桂艷，拿下兩人合拍以來的第一面大賽金牌，也奪得代表團本屆第四金，其中林姿妤一人就包辦三金。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。