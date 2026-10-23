MLB／建議道奇終結大谷翔平二刀流 洛時：否則就交易

道奇隊日籍巨星大谷翔平本季二刀流出擊，不料卻飽受傷病困擾，投打兩方面都受到嚴重影響，不僅「投手大谷」提前被封印，連「打者翔平」的表現都遠不及前幾季狀態。近日《洛杉磯時報》運動版專欄作家普拉施克（Bill Plaschke）直言，球隊應停止讓這位超級巨星繼續二刀流出戰。

本季大谷以二刀流身分出賽，一開始狀態絕佳，投球方面甚至進入塞揚獎討論，但隨著賽季進行他的身體也不堪負荷出現警訊，最終不僅未能用二刀流結束賽季，還帶著左膝和右手臂等大大小小的傷勢進入季後賽。

季後賽大谷表現也不如預期，打擊方面持續低潮，道奇也在國聯冠軍賽慘遭釀酒人橫掃出局，與3連霸大業失之交臂。對此普拉施克說道：「32歲的大谷身體已經出現變化，本季也證明，他無法再同時擔任打者與投手，或許是時候讓他告別投手丘了。」

此外，普拉施克更表示若大谷打算維持二刀流，「或許道奇應該認真考慮將大谷交易出去。」

雖然普拉施克坦言交易大谷將會是棒球史上最愚蠢的決定之一，甚至堪比紅襪隊將「棒球之神」貝比魯斯（Babe Ruth）交易至洋基隊，但普拉施克仍表示，「如果他堅持投球，卻因此傷害自己或球隊的進攻表現，那道奇或許就得要討論其他選項。」