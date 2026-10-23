MLB／世界大賽G1先發 米蕭洛斯基要帶噴火龍的「火焰能量」上場

釀酒人隊暌違44年後再次迎接世界大賽，首戰先發毫無意外交給今年國聯塞揚獎大熱門、「火球男」米蕭洛斯基（Jacob Misiorowski），他自認狀況不錯，身為資深寶可夢卡牌玩家，他也準備好帶著「火焰能量」上場。

釀酒人公布世界大賽G1先發投手，不出外界所料，由米蕭洛斯基出馬，在主場拚首勝。他在今年例行賽拿下16勝5敗，1.80防禦率、送出252次三振都是大聯盟第一，例行賽投出1115顆球速至少100英里（約161公里）的火球，是原大聯盟紀錄673球的將近2倍之多。

然而米蕭洛斯基進入季後賽後，表現不如例行賽出色，兩場先發都沒能投滿5局，國聯冠軍系列賽對教士隊投4局失2分，國聯冠軍賽對道奇隊則是4.1局失1分。

釀酒人總教練墨菲（Pat Murphy）指出，米蕭洛斯基在季後賽的投球不如先前俐落，「我想打者站上去不會認為每一顆球都能投到104英里（約167公里），只要球速低於這個數字，他們就會感到很高興。」

墨菲認為，米蕭洛斯基已有弱點暴露出來，對手也看到了，因此對他有所針對性的攻擊，「我們也會設法反制。」墨菲坦言，米蕭洛斯基才25歲還是年輕球員，卻承擔了很多責任，現在面對的狀況對他來說並不容易，也確實有些沉重，他的健康狀態和心理狀態將是成功的關鍵。

米蕭洛斯基在世界大賽G1前提到，自己身體狀況不錯，「沒有什麼需要大幅改變的地方，自己只需要堅持優勢，把球投進好球帶就好。」他認為，上場時專注在自己必須做好的事才能成功，「不再試圖按照對手的比賽方式打球。」

身為寶可夢卡牌的愛好者，米蕭洛斯基在記者會上也被問到，世界大賽會帶著什麼「寶可夢能量」上場？他笑說：「絕對是『火焰能量』，噴火龍的招牌招式是什麼？火球！我要帶著一些火球上場，我已經準備好了。」