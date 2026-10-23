MLB／李灝宇返台大吃牛肉麵 美媒也被燒到：帶來給我們嘗嘗

在老虎隊打出亮眼表現的怪力男李灝宇，今年休賽季回到家鄉台灣，除了在記者會上與大家分享菜鳥球季心得，也不忘享用美食。日前更在個人IG發布影片，親自到訪舅舅的牛肉麵店，將好味道分享給粉絲們。

李灝宇昨天在個人IG發出影片，分享自己到舅舅的麵店吃回台第一碗牛肉麵。影片中李灝宇在牛肉麵上後當起「老饕」，告訴粉絲們吃牛肉麵的精隨就是先喝湯，還逗趣的在應該說出湯底口味時回答「偏燙」。享用過程中他不斷說道牛肉麵很好吃，貼文內容也表示這是一直懷念的家鄉味，希望球迷能前往捧場舅舅的麵店。

影片發布後不只粉絲熱烈討論這家麵店，身為棒球迷與李灝宇粉絲的資深記者梅納德（Micheline Maynard）在Threads上轉發影片，並且向李叔叔喊話：「我們的李灝宇想要我們去嘗試他舅舅在家鄉台灣開的牛肉麵，認真的，李叔叔，把麵帶來美國給我們吧，我們一定會到場支持。」

老虎媒體《Bless You Boys》也被「燒到」，在社群上發文道：「李灝宇在IG上推薦了舅舅的麵店，讓我忍不住好奇，他在台灣究竟有多紅。」