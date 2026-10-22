聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／道奇三連霸夢碎教練團不異動 球團總裁宣布羅伯茲續任教頭
道奇隊今年挑戰三連霸夢碎，在國聯冠軍賽4戰遭橫掃出局，黯然結束球季，球團總裁弗里德曼（Andrew Friedman）今天宣布，總教練羅伯茲（Dave Roberts）繼續帶隊。
道奇在國聯冠軍賽遭釀酒人隊「復仇」，坐擁超豪華戰力、本季團隊薪資4.12億美元（約台幣134億元）的豪華艦隊卻遭4戰橫掃，無緣衛冕，老闆沃爾特（Mark Walter）也對此感到失望。
弗里德曼今天受訪時表示，由羅伯茲率領的教練團不會進行人事異動，與老闆沃爾特的合作也仍會照常進行。弗里德曼透露，在球隊輸球後有和沃爾特談過，「他顯然非常失望，但馬上就把焦點轉向『OK，那我們接下來可以做什麼？接下來的計畫是什麼？』」
道奇高層接下來雖還沒有明確的規劃，但眼前還有很多重要任務要進行，包括是否要留住季後成為自由球員的史庫柏（Tarik Skubal），以及洽談包括維西亞（Alex Vesia）、菲利普斯（Evan Phillips）等牛棚重要戰力的合約。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。