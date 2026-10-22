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MLB／道奇三連霸夢碎教練團不異動 球團總裁宣布羅伯茲續任教頭

聯合報／ 記者葉姵妤／即時報導
道奇隊總教練羅伯茲。歐新社
道奇隊總教練羅伯茲。歐新社

道奇隊今年挑戰三連霸夢碎，在國聯冠軍賽4戰遭橫掃出局，黯然結束球季，球團總裁弗里德曼（Andrew Friedman）今天宣布，總教練羅伯茲（Dave Roberts）繼續帶隊。

道奇在國聯冠軍賽遭釀酒人隊「復仇」，坐擁超豪華戰力、本季團隊薪資4.12億美元（約台幣134億元）的豪華艦隊卻遭4戰橫掃，無緣衛冕，老闆沃爾特（Mark Walter）也對此感到失望。

弗里德曼今天受訪時表示，由羅伯茲率領的教練團不會進行人事異動，與老闆沃爾特的合作也仍會照常進行。弗里德曼透露，在球隊輸球後有和沃爾特談過，「他顯然非常失望，但馬上就把焦點轉向『OK，那我們接下來可以做什麼？接下來的計畫是什麼？』」

道奇高層接下來雖還沒有明確的規劃，但眼前還有很多重要任務要進行，包括是否要留住季後成為自由球員的史庫柏（Tarik Skubal），以及洽談包括維西亞（Alex Vesia）、菲利普斯（Evan Phillips）等牛棚重要戰力的合約。

道奇 羅伯茲 MLB

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