MLB／大谷翔平傷勢不用動手術 球團總裁期待明年「二刀流」回歸

道奇隊今年挑戰三連霸失利，在國聯冠軍賽被釀酒人隊橫掃收場，大谷翔平在球季後段的表現因傷影響，球團總裁弗里德曼（Andrew Friedman）今天透露，他的傷勢不需要進行手術，明年預計也仍會以「二刀流」身分回歸。

大谷翔平今年14場先發登板，拿下8勝2敗，防禦率1.79，共投85.2局，送出95次三振，有26次保送，但之後因為左膝傷勢及右手二頭肌不適，自7月3日起就沒再以投手身分出賽。

「打者翔平」則是在8月中之前繳出打擊率2成94、上壘率3成90、長打率5成58的表現，有30轟、7次盜壘成功，但之後的身體狀況也影響表現。

大谷翔平例行賽最後70個打數僅敲11支安打，吞下29次三振；季後賽前7場比賽則是22打數4支一壘打，直到國聯冠軍賽第4戰敲出8月18日以來的首轟，但沒能拯救道奇。弗里德曼坦言，大谷在季後賽低迷表現，對於道奇提前出局「確實有影響」，但團隊打擊也沒有適時發揮。

弗里德曼今天接受訪問時表示，大谷翔平的左膝、右手臂及今年出現的其他身體狀況，都不需要接受手術治療，醫師給出的建議只有休息，預計不會影響他2027年球季回歸「二刀流」的規劃。

「我完全期待他明年能夠繼續投球。」弗里德曼提到，不只預期他能重回投手丘，也很希望看到他投球，因此接下來球團要做的事，就是好好管理他在這麼長的球季中，如何將狀況維持好，並且讓他能在10月拿出他的最佳表現，「這是一個挑戰。」

弗里德曼認為，目前大谷在做的事是「前所未有」的，因此也沒有其他經驗和案例可以參考及借鏡，只能一起摸索、找出解決辦法。弗里德曼及道奇球團仍然高度重視大谷的投球能力，明年也預計讓他持續以二刀流身分出賽。

然而如何為大谷制定明確的投球計畫，確保不讓投球負擔影響他的打擊表現，將是道奇接下來的課題，《ESPN》報導指出，道奇可能會延後他新球季的第一場登板，或增加每次投球之間的休息日，也可能採取兩場並行。

有球團內部有數人認為，若要讓這項計畫成功，大谷必須更主動地向球團反映自己的傷勢與身體狀況，至於大谷在整個安排過程中，究竟能擁有多少自主決定權，也是道奇尚未完全釐清的問題之一。