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MLB／道奇總管形容大谷傷勢像打地鼠 證實免開刀明年續拚二刀流
美國職棒道奇隊棒球事務總裁弗里德曼（Andrew Friedman）今天形容，大谷翔平本季傷勢就像「打地鼠」，左膝剛好轉、右上臂二頭肌又不舒服。球隊評估不需要手術，預期他休賽季養傷之後，明年重返二刀流。
道奇15日在國家聯盟冠軍賽輸給釀酒人隊，挑戰3連霸夢碎。棒球事務部總裁弗里德曼今天在道奇球場出席季末記者會，媒體追問球星大谷翔平是否需要開刀時，他表示手術不在考慮範圍。
大谷翔平帶傷出賽，成績打折扣，也影響道奇季後賽表現。弗里德曼形容大谷今年球季傷勢就像「打地鼠」遊戲，膝蓋傷勢反反覆覆，稍微好轉一些時，二頭肌又開始出現不適，「他必須同時因應不同的問題」。
大谷翔平今年重拾「二刀流」，身兼投手與打擊者角色，但因為傷勢，他從7月3日之後就未再上場投球，8月中旬打擊明顯下滑，9月因為傷勢加劇進入傷兵名單。大谷本季仍以30支全壘打領先全隊，投手方面14場先發、防禦率1.79，但在季後賽打擊低迷，26打數僅5支安打，打擊率1成92。
弗里德曼表示，高度期待大谷翔平明年恢復投球，但要如何管理工作量，好讓他能夠保持健康、以最好的狀態迎接10月的季後賽，「我們接下來要一起努力找出答案」。
有媒體提及，今年季中大谷如果能提早休息，或許在季後賽能拿出較好的狀態上場，詢問弗里德曼是否從這次的經驗學到，要與大谷有更好的溝通，以評估他的出賽狀況。弗里德曼表示，大谷翔平跟他接觸過的其他偉大球員一樣，一心想要上場拚戰、想要幫助球隊贏球，但他不見得擅長告訴別人「我現在身體狀況是怎麼樣」。
弗里德曼認為，大谷身兼投打的「二刀流」工作負荷量前所未見，對身體是很大的負擔，未來球團要能集思廣益，更清楚掌握他的身體狀況，就能提高成功的機會。
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