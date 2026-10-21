MLB／世界大賽小市場球隊爭冠 意外成薪資上限談判戰

大聯盟豪門砸錢買球星，最後卻是2支低薪球隊爭冠！MLB世界大賽對戰組合20日出爐，由光芒迎戰釀酒人，兩隊團隊薪資分居聯盟第25、19名，寫下35年來首度由2支薪資排名後段球隊爭冠的紀錄。尷尬的是，大聯盟老闆們正醞釀著薪資上限制度的討論，如今低薪球隊雙雙闖進世界大賽，也讓這場勞資爭議出現新話題。

小市場球隊會師爭冠

光芒20日以7比3擊敗守護者後，系列賽4勝2敗拿下美聯冠軍，釀酒人則在國聯冠軍賽直落4橫掃衛冕軍道奇，兩隊過去都未曾拿下世界大賽冠軍，今年確定會誕生一支新科冠軍，更特別的是兩隊的花費，根據《今日美國》統計，光芒本季團隊薪資約9830萬美元，釀酒人約1.43億美元，合計約2.42億美元，仍不及道奇的3.38億美元。

然而，低薪不一定就低競爭力或戰績差，釀酒人例行賽拿下103勝，光芒也有98勝，分居國聯、美聯龍頭，光芒靠著投手調度、守備與靈活進攻累積勝場，釀酒人則憑藉完整戰力，讓擁有大谷翔平等球星的道奇提前放假。

薪資上限的談判

這個結果正好碰上MLB新一輪勞資談判，據《ESPN》報導，現行勞資協議將於今年的12月1日到期，資方希望建立團隊薪資上限與下限，主張豪門與小市場球隊的財力差距過大，長期下來不利競爭公平。

但球員工會始終反對薪資上限，認為這只會限制球員收入，球團應該把更多資源投入戰力，而不是要求聯盟替老闆控制薪資，如今光芒與釀酒人雙雙打進世界大賽，反而替「不必花最多錢，也有機會擊敗豪門」背書。

不過，大聯盟主席曼佛瑞過去也強調，薪資較高的球隊，長期而言仍有更大的季後賽晉級機會，不能只看單一年份結果。

今年世界大賽將於23日開打，除了將產生隊史首冠球隊，結局也可能成勞資雙方各自引用的論述，至於低薪球隊的成功，究竟證明制度仍算公平，還是只是少數特例，仍難下定論。

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