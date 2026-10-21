從頻遭讓渡到敲出首安...談起大聯盟辛酸 鄭宗哲泛淚

日前回台的旅美棒球好手鄭宗哲，昨天舉辦返台記者會，回顧過去一季歷經頻繁遭指定讓渡，到轉戰紅襪隊擊出生涯首支安打的心路歷程，忍不住情緒潰堤、激動落淚。

鄭宗哲今年在美職四度遭到指定讓渡，最終在老牌勁旅紅襪獲得機會，不僅四月時一度在小聯盟三Ａ完成「完全打擊」，還在六月重返大聯盟舞台，在洋基、紅襪大戰上陣，最終更擊出大聯盟首安。談到這段經歷，鄭宗哲一度觸動落淚，但他直言心態已經有了巨大轉變，「去年的我還在追求一支安打，但這次我覺得自己屬於這裡，不管叫我上來或下去都沒關係，因為我覺得自己已經是大聯盟球員。」

鄭宗哲加入紅襪後，更在沒有翻譯隨行下挑戰全英文交流，坦言起初雖有疑慮，但實際走過後發現「其實也沒有什麼不行的」，不僅拉近與教練、隊友的距離，更意外帶來深刻的內心成長。

過去一段時間鄭宗哲返回屏東放慢腳步，大啖肉粽等家鄉味與母親親手熬煮的牛雜湯。談到未來的挑戰，他展現強烈企圖心，接下來將前往波多黎各備戰冬季聯盟賽事，持續維持高強度比賽手感。

效力太空人隊的鄧愷威，昨出席「台美棒球產業與人才培育MOU啟動儀式」，談到六月首度對決李灝宇送出三振，他期待未來有更多台灣選手能在大聯盟舞台良性競爭，「希望自己可以在大聯盟待更久，站穩大聯盟，再遇到更多台灣人，讓全世界可以看到台灣棒球。」