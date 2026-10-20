MLB／「捕」能再忍了！洋基捕手連遭界外球爆頭 打擊低迷有苦衷

洋基捕手威爾斯（Austin Wells）今年球季打擊率僅1成86，與過去水準有明顯落差。近日他接受《The Athletic》專訪時透露，由於球季初多次遭到界外球重擊頭部，儘管當時通過腦震盪檢測，仍長期受到頭痛、頭部壓迫感，因此影響打擊表現，直到進入傷兵名單休養後，狀況才逐漸改善。

今年4月24日，洋基作客紅襪主場芬威球場，少主斯萊特勒（Cam Schlittler）投出一顆時速98英哩的快速球，遭紅襪打者阿布瑞尤（Wilyer Abreu）擊成界外球，並直接砸中威爾斯的面罩。強烈撞擊讓他身體瞬間搖晃，宛如遭到拳擊手重擊，就連主審都立刻上前攙扶，確認他的身體狀況。

沒想到僅隔兩周，斯萊特勒又投出一顆時速99英哩的速球，遭釀酒人捕手康崔拉斯（William Contreras）擊成界外球，再度擊中威爾斯的面罩。威爾斯當場低下頭、雙手垂落，猛烈撞擊甚至讓同樣擔任捕手的康崔拉斯立即上前關心。

儘管兩次遭受重擊，威爾斯都選擇留在場上繼續比賽，直到球季結束後，他才坦言這些傷勢可能比想像中更加嚴重。威爾斯表示。

「我相信，多次頭部受到撞擊累積下來，肯定造成了一些影響。很明顯，我出現頭痛，還有頭部感受到的壓迫感，但事情就是這樣。」

事實上，威爾斯本季前段打擊表現相當低迷，截至6月7日，在至少150打席的230名打者中，他的加權得分創造值（wRC+）僅53，排名第222，打擊率只有1成66，敲出4轟、15分打點。洋基隨後在6月7日以頸部相關頭痛為由，將他放進10天傷兵名單。

經過15天休養後，威爾斯重返球場打擊狀況明顯回升，最後75場比賽的wRC+提升至96，8月1日之後的46場比賽更達到122。儘管整季仍只繳出打擊率1成86、14轟、32分打點及77的wRC+，但他認為，這段休養時間對自己相當重要。

「我通過了腦震盪檢測，所以當時沒有特別放在心上。這確實幫助我的大腦重新跟上節奏，也讓頭痛逐漸消失。看到這些問題對我造成的影響，以及康復後重新找回好表現，我肯定會更加小心，也會更密切注意自己的身體狀況。」

令人意外的是，儘管威爾斯打擊表現不理想，防守能力卻依舊出色。根據Baseball Prospectus數據，威爾斯本季捕手防守貢獻值達7.5，排名大聯盟第2，僅次於老虎捕手丁格勒（Dillon Dingler）的12.4；接捕好球貢獻值也以6.2排名第2。此外，在大聯盟首度實施ABS挑戰制度的球季，他的挑戰貢獻值達3.1分，排名捕手第3，還成功將24次原判保送改判為三振。

為了降低再次受傷的風險，洋基在威爾斯歸隊後，也建議他更換捕手面罩，從傳統兩件式護具改為類似NHL冰球守門員使用的全罩式面罩。捕手教練史旺森（Tanner Swanson）指出，雖然目前尚無一致共識認為冰球式面罩能提供更好的保護，但較大的整體質量有助於吸收撞擊力，而威爾斯更換面罩後，也未再明顯出現先前的頭痛症狀。

洛杉磯Cedars-Sinai骨科中心運動神經科醫師丹南（Ilan Danan）則指出，運動員即使通過腦震盪檢測，仍可能因為反覆受到未達典型腦震盪程度的頭部撞擊，出現類似腦震盪的症狀，而且不一定會立即發作，也可能在數天後才出現頭痛或視覺異常。