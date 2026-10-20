快訊

兌換20張領逾19萬！澎湖爆千萬發票兌獎疑雲 3男遭聲押禁見

獨／陳隨意爆病情惡化！緊急停工動刀 忍痛揭1億收入真相

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／拋開翻譯舒適圈直面隊友收穫多 鄭宗哲：其實也沒有什麼不行

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
鄭宗哲今年加入紅襪後捨棄翻譯，直接與隊友、教練溝通。記者季相儒／攝影
鄭宗哲今年加入紅襪後捨棄翻譯，直接與隊友、教練溝通。記者季相儒／攝影

旅美棒球好手鄭宗哲今年在美國職棒大聯盟體系展開新嘗試，在沒有翻譯隨行的下挑戰自我融入新環境，回顧這段全英文交流的賽季，他坦言起初確實曾抱持疑慮，但實際走過一遭後發現「其實也沒有什麼不行的」，不僅在溝通與適應上有所突破，更意外為個人成長與球隊融入帶來轉變。

談及加入紅襪隊後捨棄翻譯的契機，鄭宗哲透露，除了經紀人在季初便建議他嘗試獨立面對、藉此加速成長外，自己也考量到若額外帶著翻譯，不僅球團需負擔開銷，也可能讓球隊教練與隊友覺得「這個人有點麻煩」。在幾經思考後，他決定勇敢跨出舒適圈。

少了翻譯從中轉達，鄭宗哲在球隊休息室內反而必須直接與教練、隊友對話，他分享，隊友間經常互相開玩笑氣氛融洽，且透過直接溝通與「比手畫腳」，不僅拉近了他與隊友的距離，更讓彼此互動變得更加真實。

這項改變也無形中重塑了他的心態，鄭宗哲坦言，過去習慣依賴翻譯時，空閒時間往往會與翻譯閒聊一些不甚重要的瑣事；但在沒有翻譯的日子裡，反而多出了許多獨處與思考的時間，「有的時候會比較安靜，但這並不是把自己封閉起來，而是無聊時有更多時間思考事情，有時候想著想著就通了。」

這種沉澱不僅帶來內心成長，更讓他直接融入球隊生活圈。鄭宗哲指出，少了語言隔閡的中介，自己花了更多時間與隊友相處，自然而然掌握到許多意料之外的寶貴資訊，包含隊友私底下的休閒去處、教練團的戰術教學內容等，當遇到不會表達的詞彙時，就靠自己想辦法克服，「講完之後你就會了。」

MLB 鄭宗哲 棒球

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

MLB／旅美生涯起伏終圓夢 鄭宗哲憶披紅襪戰袍重返大聯盟淚灑記者會

NBA／「泳池哥」要洗白了？波爾獲鵜鶘新帥賞識 球商竟成最大亮點

MLB／大谷健康疑慮、史庫柏動向、封館危機 道奇新賽季變數多

影／鄭宗哲返台談重返大聯盟忍不住落淚 吐露心聲：真的經歷很多

相關新聞

MLB／旅美生涯起伏終圓夢 鄭宗哲憶披紅襪戰袍重返大聯盟淚灑記者會

旅美棒球好手鄭宗哲在今天舉行返台記者會，談到6月下旬再次接到大聯盟通知的那一刻，忍不住情緒潰堤、激動落淚，歷經休賽季頻繁遭到指定讓渡（DFA）的震撼與洗禮，他最終轉戰歷史悠久的紅襪隊，不僅站穩腳步迎來大聯盟生涯首安，更用韌性與淚水證明自己的價值。

MLB／K掉李灝宇露微笑 鄧愷威：希望遇到更多台灣人

效力太空人的投手鄧愷威，今年6月16日和同胞李灝宇上演首度的「台灣內戰」，第一次對決送出三振的鄧愷威當時露出一抹微笑，今天他解釋笑容是覺得「好玩」，絕對沒有惡意，也期待未來大聯盟有更多台灣選手。

MLB／上次模仿柯瑞「晚安」！光芒卡米奈羅轟垮前東家 再喊詹皇奪冠名言

光芒今天在美聯冠軍賽第6戰以7：3擊敗守護者，系列賽以4勝2敗挺進世界大賽。23歲重砲卡米奈羅（Junior Caminero）不僅轟出關鍵2分砲，賽後慶祝更成為焦點，繼先前橫掃洋基後模仿NBA勇士球星柯瑞（Stephen Curry）「晚安」手勢，這次更喊出詹姆斯（LeBron James）的經典名言，將勝利獻給坦帕灣球迷。

MLB／連7年世界大賽「Smith」參戰終結！守護者遭淘汰無緣續紀錄

隨著世界大賽確定由釀酒人與光芒爭冠，一項令人難以置信的有趣紀錄也宣告終結。過去6年，無論哪支球隊奪下世界大賽冠軍，陣中總會出現名叫「Will Smith」的球員，若不限名字，2019太空人陣中還有後援投手史密斯（Joe Smith），也曾登上世界大賽舞台，等於連續7屆世界大賽都有姓「Smith」的球員參賽。

MLB／3大變化球揮空率破50％！釀酒人艾許比成最強「救火隊」比肩米勒

釀酒人今年不僅成功闖進世界大賽，28歲後援左投艾許比（Aaron Ashby）更在季後賽前6場登板，合計投出12.1局無失分的驚人表現，成為總教練墨菲（Pat Murphy）最倚賴的牛棚戰力，持續朝大聯盟罕見紀錄邁進。

MLB／拋開翻譯舒適圈直面隊友收穫多 鄭宗哲：其實也沒有什麼不行

旅美棒球好手鄭宗哲今年在美國職棒大聯盟體系展開新嘗試，在沒有翻譯隨行的下挑戰自我融入新環境，回顧這段全英文交流的賽季，他坦言起初確實曾抱持疑慮，但實際走過一遭後發現「其實也沒有什麼不行的」，不僅在溝通與適應上有所突破，更意外為個人成長與球隊融入帶來轉變。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。