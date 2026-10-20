MLB／拋開翻譯舒適圈直面隊友收穫多 鄭宗哲：其實也沒有什麼不行

旅美棒球好手鄭宗哲今年在美國職棒大聯盟體系展開新嘗試，在沒有翻譯隨行的下挑戰自我融入新環境，回顧這段全英文交流的賽季，他坦言起初確實曾抱持疑慮，但實際走過一遭後發現「其實也沒有什麼不行的」，不僅在溝通與適應上有所突破，更意外為個人成長與球隊融入帶來轉變。

談及加入紅襪隊後捨棄翻譯的契機，鄭宗哲透露，除了經紀人在季初便建議他嘗試獨立面對、藉此加速成長外，自己也考量到若額外帶著翻譯，不僅球團需負擔開銷，也可能讓球隊教練與隊友覺得「這個人有點麻煩」。在幾經思考後，他決定勇敢跨出舒適圈。

少了翻譯從中轉達，鄭宗哲在球隊休息室內反而必須直接與教練、隊友對話，他分享，隊友間經常互相開玩笑氣氛融洽，且透過直接溝通與「比手畫腳」，不僅拉近了他與隊友的距離，更讓彼此互動變得更加真實。

這項改變也無形中重塑了他的心態，鄭宗哲坦言，過去習慣依賴翻譯時，空閒時間往往會與翻譯閒聊一些不甚重要的瑣事；但在沒有翻譯的日子裡，反而多出了許多獨處與思考的時間，「有的時候會比較安靜，但這並不是把自己封閉起來，而是無聊時有更多時間思考事情，有時候想著想著就通了。」

這種沉澱不僅帶來內心成長，更讓他直接融入球隊生活圈。鄭宗哲指出，少了語言隔閡的中介，自己花了更多時間與隊友相處，自然而然掌握到許多意料之外的寶貴資訊，包含隊友私底下的休閒去處、教練團的戰術教學內容等，當遇到不會表達的詞彙時，就靠自己想辦法克服，「講完之後你就會了。」