MLB／以「球友」身分驚喜獻花 曾俊欣談鄭宗哲球風像澳洲球王休伊特

旅美棒球好手鄭宗哲今天舉辦返台記者會，而同為頂尖旅外運動員的「夜市球王」曾俊欣也驚喜現身獻花，兩人私下跨界的好交情隨之曝光，談到鄭宗哲聊到升上大聯盟激動落淚的感性時刻，曾俊欣也直呼感同身受，並笑稱希望能早日組辦橫跨各領域的「頂尖運動員球友團」。

曾俊欣透露，自己原定上周五就要出國比賽，但因先前亞運的傷勢持續復健，與教練團討論後決定在台灣多留一周訓練。得知好友鄭宗哲舉辦記者會，二話不說義氣相挺前來獻花，「其實我們很少時間能聚在一起，但很替他開心。畢竟他今年一開始經歷很多轉隊，但最後還是成功上了大聯盟。」

曾俊欣透露，兩人是去年年底在一個網球局中相識，並很快就結識為好友，他甚至大讚鄭宗哲球風像是前澳洲球王休伊特（Lleyton Hewitt），至於網球局中另一名旅外棒球好手林家正則是發球重炮手。

鄭宗哲在談到與曾俊欣今天驚喜現身獻花時則說：「我很幸運，第一次接觸新的運動，就被台灣最好的球員被指導，他與父親一起教我打球，蠻幸運的，我蠻喜歡這項運動，下個月我們也約好要去打網球，沒想到他今天會出現。」談到網球帶給他的幫助，鄭宗哲則認為對於防守能力有一定的提升，尤其是面對滾地球時，腳不會有爬不起來的感覺。

當聽聞鄭宗哲在回憶大聯盟歷程時情緒激動落淚，長期在世界各地征戰的曾俊欣也感觸良多，「運動員在國外訓練、比賽真的很不容易，尤其我們長期一個人在國外，很少有台灣選手能一起訓練。」他坦言，常會想家或不習慣當地的生活與飲食，因此能與像鄭宗哲這樣頂尖的運動員成為好友，是一件非常幸福且珍貴的事。

被問到私下這群運動員「網球團」的成員，曾俊欣笑著細數名單，除了自己與鄭宗哲外，還希望邀請「桌球一哥」林昀儒、「台灣蝶王」王冠閎、「柔道男神」楊勇緯，甚至想把傳奇球星郭泓志也一起拉進來。

結束台北的行程與訓練後，曾俊欣接下來將前往中國大陸參加比賽，隨後返回台灣參與三太子盃，並計畫再赴日本打三站賽事，為賽季畫下句點。