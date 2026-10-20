MLB／光芒重砲迪亞茲豪啃戰斧牛排慶功 霸氣宣告：我們會奪冠

坦帕灣光芒在美國聯盟冠軍賽第6戰以7：3擊敗克里夫蘭守護者，成功闖進世界大賽，當家重砲迪亞茲（Yandy Díaz）不僅在比賽中轟出關鍵全壘打，賽後更拿出巨無霸戰斧牛排狂歡，甚至讓牛排沾滿香檳，豪邁慶祝模樣成為全場焦點。對於即將迎戰密爾瓦基釀酒人，迪亞茲更提前放話：「這會是一場精彩的系列賽，但我們會贏！」

光芒此役在主場純品康納球場迎戰守護者，打線從比賽前段就展開攻勢，2局攻下2分、3局再添1分，持續對守護者投手群施壓。面對赫林（Tim Herrin）、史密斯（Cade Smith）與阿姆斯壯（Shawn Armstrong）等投手，光芒在7局再度發動攻勢，年輕重砲卡米奈羅（Junior Caminero）一棒將球轟向左外野標竿，形成關鍵兩分砲，讓現場球迷陷入瘋狂。

迪亞茲同樣是球隊晉級的重要功臣，單場貢獻1支全壘打、2分打點，跑回1分。他的開轟更點燃全場氣氛，超過4萬名滿場球迷不斷高喊「Yandy！Yandy！Yandy！」，希望這位當家打者再次現身接受歡呼。

當隊友阿蘭達（Jonathan Aranda）準備打擊時，卡米奈羅甚至直接抓著迪亞茲的球衣領口，幾乎將他拖回球場，讓他接受球迷喝采。迪亞茲隨即高舉右手，用力向空中揮拳，回應主場球迷的熱情。

「我感覺自己就像站在世界之巔。」賽後迪亞茲透過翻譯表示。

這一刻對出生於古巴的迪亞茲格外珍貴。他坦言，過去在古巴時就曾夢想站上世界大賽舞台，如今終於有機會實現。

「當你還在古巴的時候，就會夢想有一天能夠站在這裡。」迪亞茲說，「這一路上經歷了很多犧牲，也有許多艱難的時刻，但現在我們真的做到了。我非常開心，也很感激能夠來到這裡。」

迪亞茲的棒球生涯並非一開始就如此順遂。2013年，他與克里夫蘭球團簽下業餘自由球員合約，4年後才登上大聯盟舞台。雖然一直具備不錯的打擊技巧，但身材壯碩的他，初期卻遲遲無法將力量轉化為全壘打產量。

效力克里夫蘭的前2個賽季，迪亞茲在88場比賽中僅敲出1支全壘打，直到2019年球季前透過3方交易加盟光芒，職業生涯才逐漸迎來轉機。

「坦帕灣給了我新生命。」迪亞茲表示，「每天能夠待在這支球隊，對我而言都是莫大的榮幸，這種感覺真的很棒。」

加盟光芒後，迪亞茲逐漸成長為聯盟頂尖打者。自2022年起，他的OPS+達到134，代表整體打擊產出比聯盟平均高出34%。在這5個賽季累積至少2000個打席的142名打者中，他的OPS+與道奇球星貝茲（Mookie Betts）並列大聯盟第12名。

2023年，迪亞茲以3成30打擊率勇奪美聯打擊王，並獲得銀棒獎肯定。生涯至今他已2度入選明星賽，包括今年再次獲選，而本季更以180支安打高居美聯第1。過去4個賽季中，他也有3季全壘打數突破20轟，長打能力明顯提升。

不過，對迪亞茲而言，再多例行賽數據，都比不上這次幫助光芒闖進世界大賽的關鍵全壘打。

值得一提的是，迪亞茲在美聯冠軍賽第5戰結束後，就曾展現對球隊晉級的信心，如今果然用實際表現兌現承諾。

光芒總教練凱許（Kevin Cash）笑說：「我真的很高興他說到做到。我們都知道，只要迪亞茲打出好表現，球隊的進攻通常就會跟著全面啟動。」

成功晉級後，迪亞茲也拿出招牌的慶祝道具，一大塊份量驚人的帶骨戰斧牛排。

事實上，巨無霸牛排早已成為迪亞茲在光芒休息室的慶功傳統。早在9月球隊確定取得季後賽門票時，他就曾拿出戰斧牛排慶祝。後來光芒在美聯分區系列賽淘汰紐約洋基，凱許甚至在慶功致詞中特別提到這塊牛排。

如今球隊再度闖關成功，迪亞茲當然沒有忘記延續傳統。他不僅開心地大口啃食牛排，還刻意讓肉排沾滿慶祝用的香檳，一邊面對鏡頭秀出肌肉，讓原本就熱鬧的慶功派對更添趣味。

光芒接下來將於美國時間10月23日在密爾瓦基球場，與睽違44年重返世界大賽的釀酒人展開冠軍爭奪戰。

不過，迪亞茲顯然已經不滿足於美聯冠軍。在慶功派對開始前，被問到如何看待與釀酒人的對決時，他再次展現十足自信。

「這肯定會是一場精彩的系列賽。」迪亞茲說，「但我們會贏。」