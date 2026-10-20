影／鄭宗哲返台談重返大聯盟忍不住落淚 吐露心聲：真的經歷很多

旅美好手鄭宗哲今天返台舉行記者會，談起今年6月重返大聯盟的過程，回憶接獲升上大聯盟通知的那一刻，忍不住激動落淚。他坦言，自己經歷了很多，原本以為早已做好心理準備，沒想到今天看到台下許多從小看他打球長大的媒體朋友，情緒仍潰堤。

鄭宗哲表示，當時教練突然將他叫進辦公室，先檢討前一天比賽的短打表現，接著告訴他：「現在需要你開車去波士頓。」他才得知自己有機會升上大聯盟。為避免消息提前曝光，他低調收拾行李前往飯店等待，直到當天下午5時接獲通知，確認當天可以出賽，才趕緊前往球場。

鄭宗哲說，開車前往波士頓途中不敢抱太大期待，深怕最後又得開車回去，所幸妻子一路鼓勵他，認為他一定能升上大聯盟。相較去年仍在追求大聯盟首安，今年再度站上大聯盟舞台，他更有自信，認為自己已經屬於這裡，不論之後被下放或留下，都會盡全力面對。

旅美好手鄭宗哲今天返台舉行記者會，談起今年6月重返大聯盟的過程，回憶接獲升上大聯盟通知的那一刻，忍不住激動落淚。記者季相儒／攝影