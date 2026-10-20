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MLB／回台先嚐家鄉味與母親牛雜湯 鄭宗哲12月赴波多黎各備戰冬盟

聯合報／ 記者劉肇育／台北即時報導
鄭宗哲舉行返台記者會。記者季相儒／攝影
鄭宗哲舉行返台記者會。記者季相儒／攝影

歷經美職生涯的跌宕起伏，我國旅美內野手鄭宗哲今天舉行返台記者會，分享這段時間的心路歷程，談到闊別許久的家鄉，他臉上堆滿笑容透露，回台第一件事就是大啖朝思暮想的家鄉味與母親親手熬煮的牛雜湯。  

「我回台灣後，去吃了肉粽、肉圓，還請媽媽幫我煮牛雜湯。不是因為店家有多神祕美味，是因為那是從小吃到大的家鄉味，非常懷念。」身為屏東子弟的鄭宗哲笑說，自己對屏東在地蒸肉圓情有獨鍾，「屏東是蒸肉圓，我比較喜歡蒸的，其他沒辦法。」

這段短暫的休息時光，鄭宗哲回到屏東放慢腳步，除了四處走走、打網球與匹克球放鬆身心，也抽空前往越南旅遊充電。除了球場上的拚勁，談到今年獲頒年度好人獎，他謙虛表示，起初並不知情，「知道了才曉得獲得這個獎，可是我覺得某方面能理解，因為隊友就一直說我是好人，沒什麼情緒，不太受影響都笑笑的，但我也不知道是誰去票選的。」

展望接下來的訓練與賽季規劃，鄭宗哲展現強烈的企圖心。他透露，將前往波多黎各，預計12月投入冬季聯盟賽事，「面對高強度的投手，這是最直接訓練，也想多維持比賽手感，如果明年賽季比較晚開始，也不會休太多。」

面對未來的挑戰，鄭宗哲始終保持踏實的心態，沒有為自己設下浮誇的數據門檻，「我的目標其實都一樣，就是保持身體健康，全力以赴去做和打球，一直有在往好的方向前進，沒有數字上的目標，全力以赴去打每一場球，做一個我認為夠格球員該做的事情。」

波多黎各 鄭宗哲 冬盟

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