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MLB／最幸運自由球員！不論誰奪冠防禦率破7浪人仍「躺拿」冠軍戒
今年世界大賽確定由釀酒人與光芒爭冠後，有一名球員可能比所有人更早成為贏家。儘管29歲投手伍德福（Jake Woodford）曾兩度遭到DFA，如今也已成為自由球員，但由於本季已先後效力過這兩支球隊，因此不論誰奪冠，都能拿到一枚冠軍戒指。
伍德福去年11月與光芒簽下小聯盟合約，卻在今年球季開打前的3月25日，被交易至釀酒人換取投手杭特（K.C. Hunt）及現金。開季後，伍德福替釀酒人出賽16場，合計主投23.1局，防禦率高達6.94，表現不盡理想，最終在6月6日遭到DFA，隨後離隊。
離開釀酒人後，伍德福輾轉加入小熊，期間也曾獲得大聯盟登板機會，卻同樣難逃DFA命運。直到8月11日，他又與老東家光芒簽下小聯盟合約，並在9月24日重返大聯盟，不料只登板1場，投了1.1局失掉3分，隔天便再度遭到DFA，最終於9月底成為自由球員。
儘管伍德福本季在大聯盟3支球隊合計出賽19場，投出27.2局、防禦率7.81，甚至沒能在任何球隊站穩腳步，但隨著釀酒人橫掃道奇、光芒以4勝2敗淘汰守護者，兩支曾效力過的球隊竟然雙雙挺進世界大賽，讓他的遭遇出現戲劇性轉折。
根據大聯盟長年慣例，即使球員沒有進入世界大賽名單，只要曾在冠軍球隊當季效力，仍有機會獲頒冠軍戒指，實際頒發對象則由球團決定。去年道奇與藍鳥交手時，烏雷納（José Ureña）和甘迺迪（Buddy Kennedy）就因同個賽季先後效力兩隊，在世界大賽開打前便成為冠軍戒指的幸運兒。
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