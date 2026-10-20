MLB／「台灣內戰」K掉李灝宇後露出微笑 鄧愷威：沒有惡意

台美棒球產業與人才培育MOU啟動儀式，下午在台北南港展覽館舉行，休士頓太空人隊Houston Astros主席Jim Crane及休士頓太空人隊旅美投手鄧愷威、行政院長卓榮泰、經濟部長龔明鑫、運動部次長洪志昌等出席，休士頓太空人隊Houston Astros主席Jim Crane並贈32號球衣給卓榮泰院長。

太空人的投手鄧愷威，今年6月16日和同胞李灝宇上演首度的「台灣內戰」，第一次對決送出三振的鄧愷威當時露出一抹微笑，今天他解釋笑容是覺得「好玩」，絕對沒有惡意，也期待未來大聯盟有更多台灣選手。鄧愷威今天現身南港展覽館二館出席「台美棒球產業與人才培育MOU啟動儀式」，提到和李灝宇初次對決，表示覺得「很好玩」、「很新鮮」，「畢竟第一次在大聯盟的賽場對上台灣人，然後也是我旅美生涯第一次遇到對決到台灣選手，所以當下我對他笑的那個意思是覺得很好玩、很有趣，絕對沒有任何惡意」。

台美棒球產業與人才培育MOU啟動儀式下午在台北南港展覽館舉行，休士頓太空人隊Houston Astros主席Jim Crane（左）及休士頓太空人隊旅美投手鄧愷威（右）出席。記者曾學仁／攝影

台美棒球產業與人才培育MOU啟動儀式下午在台北南港展覽館舉行，休士頓太空人隊Houston Astros 主席Jim Crane（中）及休士頓太空人隊旅美投手鄧愷威（右），行政院長卓榮泰（左）等出席，Jim Crane主席並贈32號球衣給卓榮泰院長。記者曾學仁／攝影