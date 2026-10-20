聽新聞
0:00 / 0:00
MLB／「台灣內戰」K掉李灝宇後露出微笑 鄧愷威：沒有惡意
台美棒球產業與人才培育MOU啟動儀式，下午在台北南港展覽館舉行，休士頓太空人隊Houston Astros主席Jim Crane及休士頓太空人隊旅美投手鄧愷威、行政院長卓榮泰、經濟部長龔明鑫、運動部次長洪志昌等出席，休士頓太空人隊Houston Astros主席Jim Crane並贈32號球衣給卓榮泰院長。
太空人的投手鄧愷威，今年6月16日和同胞李灝宇上演首度的「台灣內戰」，第一次對決送出三振的鄧愷威當時露出一抹微笑，今天他解釋笑容是覺得「好玩」，絕對沒有惡意，也期待未來大聯盟有更多台灣選手。鄧愷威今天現身南港展覽館二館出席「台美棒球產業與人才培育MOU啟動儀式」，提到和李灝宇初次對決，表示覺得「很好玩」、「很新鮮」，「畢竟第一次在大聯盟的賽場對上台灣人，然後也是我旅美生涯第一次遇到對決到台灣選手，所以當下我對他笑的那個意思是覺得很好玩、很有趣，絕對沒有任何惡意」。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。