快訊

兌換20張領逾19萬！澎湖爆千萬發票兌獎疑雲 3男遭聲押禁見

獨／陳隨意爆病情惡化！緊急停工動刀 忍痛揭1億收入真相

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／「台灣內戰」K掉李灝宇後露出微笑 鄧愷威：沒有惡意

攝影中心／ 記者曾學仁／台北即時報導
台美棒球產業與人才培育MOU啟動儀式，下午在台北南港展覽館舉行，休士頓太空人隊Houston Astros 主席Jim Crane（右）及休士頓太空人隊旅美投手鄧愷威（中）出席。記者曾學仁／攝影
台美棒球產業與人才培育MOU啟動儀式，下午在台北南港展覽館舉行，休士頓太空人隊Houston Astros 主席Jim Crane（右）及休士頓太空人隊旅美投手鄧愷威（中）出席。記者曾學仁／攝影

台美棒球產業與人才培育MOU啟動儀式，下午在台北南港展覽館舉行，休士頓太空人隊Houston Astros主席Jim Crane及休士頓太空人隊旅美投手鄧愷威、行政院長卓榮泰、經濟部長龔明鑫、運動部次長洪志昌等出席，休士頓太空人隊Houston Astros主席Jim Crane並贈32號球衣給卓榮泰院長。

太空人的投手鄧愷威，今年6月16日和同胞李灝宇上演首度的「台灣內戰」，第一次對決送出三振的鄧愷威當時露出一抹微笑，今天他解釋笑容是覺得「好玩」，絕對沒有惡意，也期待未來大聯盟有更多台灣選手。鄧愷威今天現身南港展覽館二館出席「台美棒球產業與人才培育MOU啟動儀式」，提到和李灝宇初次對決，表示覺得「很好玩」、「很新鮮」，「畢竟第一次在大聯盟的賽場對上台灣人，然後也是我旅美生涯第一次遇到對決到台灣選手，所以當下我對他笑的那個意思是覺得很好玩、很有趣，絕對沒有任何惡意」。

台美棒球產業與人才培育MOU啟動儀式下午在台北南港展覽館舉行，休士頓太空人隊Houston Astros主席Jim Crane（左）及休士頓太空人隊旅美投手鄧愷威（右）出席。記者曾學仁／攝影
台美棒球產業與人才培育MOU啟動儀式下午在台北南港展覽館舉行，休士頓太空人隊Houston Astros主席Jim Crane（左）及休士頓太空人隊旅美投手鄧愷威（右）出席。記者曾學仁／攝影

台美棒球產業與人才培育MOU啟動儀式下午在台北南港展覽館舉行，休士頓太空人隊Houston Astros 主席Jim Crane（中）及休士頓太空人隊旅美投手鄧愷威（右），行政院長卓榮泰（左）等出席，Jim Crane主席並贈32號球衣給卓榮泰院長。記者曾學仁／攝影
台美棒球產業與人才培育MOU啟動儀式下午在台北南港展覽館舉行，休士頓太空人隊Houston Astros 主席Jim Crane（中）及休士頓太空人隊旅美投手鄧愷威（右），行政院長卓榮泰（左）等出席，Jim Crane主席並贈32號球衣給卓榮泰院長。記者曾學仁／攝影

台美棒球產業與人才培育MOU啟動儀式，下午在台北南港展覽館舉行，休士頓太空人隊Houston Astros 主席Jim Crane（右二）及休士頓太空人隊旅美投手鄧愷威（右一），行政院長卓榮泰（中），經濟部長龔明鑫（左二）、運動部次長洪志昌（左一）等出席。記者曾學仁／攝影
台美棒球產業與人才培育MOU啟動儀式，下午在台北南港展覽館舉行，休士頓太空人隊Houston Astros 主席Jim Crane（右二）及休士頓太空人隊旅美投手鄧愷威（右一），行政院長卓榮泰（中），經濟部長龔明鑫（左二）、運動部次長洪志昌（左一）等出席。記者曾學仁／攝影

鄧愷威 MLB 龔明鑫

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

MLB／菜鳥年114場出賽加值 李灝宇87安10轟證明台灣野手也能固定先發

棒球／費爾柴德11月來台棒球營傳承經驗 許願想感受臭豆腐魅力

棒球／運科輔助再升級添大聯盟味 豪華教練團攜旅美雙星扎根基層棒球

MLB／連7年世界大賽「Smith」參戰終結！守護者遭淘汰無緣續紀錄

相關新聞

MLB／旅美生涯起伏終圓夢 鄭宗哲憶披紅襪戰袍重返大聯盟淚灑記者會

旅美棒球好手鄭宗哲在今天舉行返台記者會，談到6月下旬再次接到大聯盟通知的那一刻，忍不住情緒潰堤、激動落淚，歷經休賽季頻繁遭到指定讓渡（DFA）的震撼與洗禮，他最終轉戰歷史悠久的紅襪隊，不僅站穩腳步迎來大聯盟生涯首安，更用韌性與淚水證明自己的價值。

MLB／K掉李灝宇露微笑 鄧愷威：希望遇到更多台灣人

效力太空人的投手鄧愷威，今年6月16日和同胞李灝宇上演首度的「台灣內戰」，第一次對決送出三振的鄧愷威當時露出一抹微笑，今天他解釋笑容是覺得「好玩」，絕對沒有惡意，也期待未來大聯盟有更多台灣選手。

MLB／上次模仿柯瑞「晚安」！光芒卡米奈羅轟垮前東家 再喊詹皇奪冠名言

光芒今天在美聯冠軍賽第6戰以7：3擊敗守護者，系列賽以4勝2敗挺進世界大賽。23歲重砲卡米奈羅（Junior Caminero）不僅轟出關鍵2分砲，賽後慶祝更成為焦點，繼先前橫掃洋基後模仿NBA勇士球星柯瑞（Stephen Curry）「晚安」手勢，這次更喊出詹姆斯（LeBron James）的經典名言，將勝利獻給坦帕灣球迷。

MLB／連7年世界大賽「Smith」參戰終結！守護者遭淘汰無緣續紀錄

隨著世界大賽確定由釀酒人與光芒爭冠，一項令人難以置信的有趣紀錄也宣告終結。過去6年，無論哪支球隊奪下世界大賽冠軍，陣中總會出現名叫「Will Smith」的球員，若不限名字，2019太空人陣中還有後援投手史密斯（Joe Smith），也曾登上世界大賽舞台，等於連續7屆世界大賽都有姓「Smith」的球員參賽。

MLB／3大變化球揮空率破50％！釀酒人艾許比成最強「救火隊」比肩米勒

釀酒人今年不僅成功闖進世界大賽，28歲後援左投艾許比（Aaron Ashby）更在季後賽前6場登板，合計投出12.1局無失分的驚人表現，成為總教練墨菲（Pat Murphy）最倚賴的牛棚戰力，持續朝大聯盟罕見紀錄邁進。

MLB／拋開翻譯舒適圈直面隊友收穫多 鄭宗哲：其實也沒有什麼不行

旅美棒球好手鄭宗哲今年在美國職棒大聯盟體系展開新嘗試，在沒有翻譯隨行的下挑戰自我融入新環境，回顧這段全英文交流的賽季，他坦言起初確實曾抱持疑慮，但實際走過一遭後發現「其實也沒有什麼不行的」，不僅在溝通與適應上有所突破，更意外為個人成長與球隊融入帶來轉變。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。