快訊

拆廟！少年霸凌案引600人撻伐 張善政出手：下周二強拆中壢武和宮

MLB／旅美生涯起伏終圓夢 鄭宗哲憶披紅襪戰袍重返大聯盟淚灑記者會

雪崩後雪白狗狗消失山中！失蹤50小時靠AirTag奇蹟獲救 飼主見一幕哭了

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／太空人有鄧愷威不夠？主席晚上看台灣大賽找人才

聯合報／ 記者曾思儒／台北即時報導
台美棒球產業與人才培育MOU啟動儀式下午在台北南港展覽館舉行，休士頓太空人隊Houston Astros 主席Jim Crane（中）及休士頓太空人隊旅美投手鄧愷威（右），行政院長卓榮泰（左）等出席，Jim Crane主席並贈32號球衣給卓榮泰院長。記者曾學仁／攝影
台美棒球產業與人才培育MOU啟動儀式下午在台北南港展覽館舉行，休士頓太空人隊Houston Astros 主席Jim Crane（中）及休士頓太空人隊旅美投手鄧愷威（右），行政院長卓榮泰（左）等出席，Jim Crane主席並贈32號球衣給卓榮泰院長。記者曾學仁／攝影

經濟部今天在南港展覽館二館舉行「2026年臺灣全球招商論壇」，同時舉行首次經濟部、運動部與美國大聯盟休士頓太空人隊球團簽署合作備忘錄的「臺美棒球產業與人才培育MOU啟動儀式」，MLB太空人主席克蘭（Jim Crane）和效力太空人的旅美投手鄧愷威也共同出席見證。

代表簽署MOU的克蘭，還特別準備了背號32號的克制球衣贈給卓榮泰，32號來自卓榮泰是第32任行政院長。

克蘭表示，很高興受邀出席今天的MOU啟動儀式，尤其知道台灣只有兩位選手在大聯盟，其中一位就是太空人所屬的鄧愷威，且自家物流生意在台灣已經耕耘25年，之後除物流生意上繼續和台灣合作，也會繼續安置球探在台灣，發掘更多棒球好手。

克蘭也提到，很看好鄧愷威的潛力和天份，今天晚上他也會到台北大巨蛋觀賞台灣大賽，希望找到更多好手。

難得以筆挺西裝現身，鄧愷威笑說：「很高興也很謝謝老闆願意帶我在這種場合，出席這種場合。」月初回台的他表示，新賽季目標除了保持身體健，最理想是獲得穩定先發角色。

鄧愷威（右）和太空人主席克蘭一同出席「臺美棒球產業與人才培育MOU啟動儀式」。記者曾思儒／攝影
鄧愷威（右）和太空人主席克蘭一同出席「臺美棒球產業與人才培育MOU啟動儀式」。記者曾思儒／攝影

太空人 鄧愷威 MLB

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

MLB／K掉李灝宇露微笑 鄧愷威：希望遇到更多台灣人

MLB／旅美生涯起伏終圓夢 鄭宗哲憶披紅襪戰袍重返大聯盟淚灑記者會

棒球／費爾柴德11月來台棒球營傳承經驗 許願想感受臭豆腐魅力

日職／張乙安、許宸緯加盟歐力士 稱被球團誠意打動、盼早日上一軍

相關新聞

MLB／旅美生涯起伏終圓夢 鄭宗哲憶披紅襪戰袍重返大聯盟淚灑記者會

旅美棒球好手鄭宗哲在今天舉行返台記者會，談到6月下旬再次接到大聯盟通知的那一刻，忍不住情緒潰堤、激動落淚，歷經休賽季頻繁遭到指定讓渡（DFA）的震撼與洗禮，他最終轉戰歷史悠久的紅襪隊，不僅站穩腳步迎來大聯盟生涯首安，更用韌性與淚水證明自己的價值。

MLB／K掉李灝宇露微笑 鄧愷威：希望遇到更多台灣人

效力太空人的投手鄧愷威，今年6月16日和同胞李灝宇上演首度的「台灣內戰」，第一次對決送出三振的鄧愷威當時露出一抹微笑，今天他解釋笑容是覺得「好玩」，絕對沒有惡意，也期待未來大聯盟有更多台灣選手。

MLB／守護者出局！光芒vs.釀酒人上演「0冠對決」 確定將有新王者誕生

世界大賽戲碼出爐，光芒隊今天以7：3擊敗守護者隊，美聯冠軍賽4勝2敗終結戰線，光芒將與國聯冠軍釀酒人隊爭冠，世界大賽24日於密爾瓦基展開廝殺。

MLB／連7年世界大賽「Smith」參戰終結！守護者遭淘汰無緣續紀錄

隨著世界大賽確定由釀酒人與光芒爭冠，一項令人難以置信的有趣紀錄也宣告終結。過去6年，無論哪支球隊奪下世界大賽冠軍，陣中總會出現名叫「Will Smith」的球員，若不限名字，2019太空人陣中還有後援投手史密斯（Joe Smith），也曾登上世界大賽舞台，等於連續7屆世界大賽都有姓「Smith」的球員參賽。

MLB／3大變化球揮空率破50％！釀酒人艾許比成最強「救火隊」比肩米勒

釀酒人今年不僅成功闖進世界大賽，28歲後援左投艾許比（Aaron Ashby）更在季後賽前6場登板，合計投出12.1局無失分的驚人表現，成為總教練墨菲（Pat Murphy）最倚賴的牛棚戰力，持續朝大聯盟罕見紀錄邁進。

MLB／光芒快腿3.78秒衝破紀錄！中職陳晨威「特殊情況」也曾測出更快速度

光芒今天在美聯冠軍賽第6戰以7：3擊敗守護者，成功挺進世界大賽，其中外野手辛普森（Chandler Simpson）用一雙快腿搶盡風頭。他靠著短打跑出內野安，從本壘到一壘僅花費驚人的3.78秒，寫下自2023年以來季後賽安打中最快的本壘至一壘紀錄。然而，中職「最速男」陳晨威竟曾在「特殊」情況下，跑出比辛普森還快的紀錄。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。