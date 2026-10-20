MLB／太空人有鄧愷威不夠？主席晚上看台灣大賽找人才

經濟部今天在南港展覽館二館舉行「2026年臺灣全球招商論壇」，同時舉行首次經濟部、運動部與美國大聯盟休士頓太空人隊球團簽署合作備忘錄的「臺美棒球產業與人才培育MOU啟動儀式」，MLB太空人主席克蘭（Jim Crane）和效力太空人的旅美投手鄧愷威也共同出席見證。

代表簽署MOU的克蘭，還特別準備了背號32號的克制球衣贈給卓榮泰，32號來自卓榮泰是第32任行政院長。

克蘭表示，很高興受邀出席今天的MOU啟動儀式，尤其知道台灣只有兩位選手在大聯盟，其中一位就是太空人所屬的鄧愷威，且自家物流生意在台灣已經耕耘25年，之後除物流生意上繼續和台灣合作，也會繼續安置球探在台灣，發掘更多棒球好手。

克蘭也提到，很看好鄧愷威的潛力和天份，今天晚上他也會到台北大巨蛋觀賞台灣大賽，希望找到更多好手。

難得以筆挺西裝現身，鄧愷威笑說：「很高興也很謝謝老闆願意帶我在這種場合，出席這種場合。」月初回台的他表示，新賽季目標除了保持身體健，最理想是獲得穩定先發角色。