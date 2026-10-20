MLB／光芒快腿3.78秒衝破紀錄！中職陳晨威「特殊情況」也曾測出更快速度

光芒今天在美聯冠軍賽第6戰以7：3擊敗守護者，成功挺進世界大賽，其中外野手辛普森（Chandler Simpson）用一雙快腿搶盡風頭。他靠著短打跑出內野安，從本壘到一壘僅花費驚人的3.78秒，寫下自2023年以來季後賽安打中最快的本壘至一壘紀錄。然而，中職「最速男」陳晨威竟曾在「特殊」情況下，跑出比辛普森還快的紀錄。

根據Statcast數據，辛普森這次衝刺的最高速度達到每秒31.4英呎，換算約每秒9.57公尺，讓守護者防線措手不及，也讓純品康納球場的球迷為之沸騰。

不過，3.78秒還不是辛普森最快的成績。早在2025年5月4日對戰洋基時，他就曾靠著短打跑出3.73秒的驚人速度，當時衝刺速度達每秒31.3英呎。更誇張的是，他在2025年小聯盟3A期間，曾締造3.69秒至3.71秒的本壘至一壘紀錄，展現超乎常人的腳程。

事實上，辛普森的速度早已受到大聯盟關注，他曾在2023年小聯盟單季跑出94次盜壘成功，2024年更將紀錄推進至104次，成為自2012年以來，首位單季突破百盜的美國小聯盟球員。

若將目光轉向台灣，中職樂天桃猿「最速男」陳晨威同樣擁有不容小覷的腳程。過去球探曾測得他從本壘跑到一壘約需4秒至4.1秒，優於當時大聯盟左打者平均的4.2秒。他更曾透露，在「尚未擊中球」就提前起跑的情況下，最快曾跑出3.7秒，數字甚至比辛普森這次的3.78秒還快。

陳晨威不僅跑得快，也曾利用速度讓對手付出代價。2020年面對中信兄弟時，他曾大膽嘗試盜本壘，利用左投米蘭達（Ariel Miranda）採取開放式投球姿勢、背對三壘的特性，抓準時機突然起跑，最終造成對方投手犯規，成功替球隊搶下分數。當時他也坦言，這是自己生涯首次嘗試盜本壘。

至於日本職棒的代表人物，則非軟銀快腿周東佑京莫屬。據過往日媒報導，周東佑京50公尺最快僅需5.7秒，從本壘衝上一壘也只要約3.8秒，速度同樣相當驚人。2023年世界棒球經典賽4強對戰墨西哥時，他更在第9局擔任代跑，靠著村上宗隆的再見安打，從一壘狂奔回本壘，僅花10.28秒就跑回致勝分，幫助日本以6：5逆轉晉級冠軍戰。

值得注意的是，雖然辛普森的3.78秒、陳晨威的3.7秒與周東佑京的3.8秒十分接近，但測量條件並不完全相同。尤其陳晨威的3.7秒是在擊球前便開始起跑的特殊情況，辛普森則是Statcast記錄的短打上壘時間，不能單憑秒數直接認定誰才是三人之中最快的球員。