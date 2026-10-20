MLB／K掉李灝宇露微笑 鄧愷威：希望遇到更多台灣人

效力太空人的投手鄧愷威，今年6月16日和同胞李灝宇上演首度的「台灣內戰」，第一次對決送出三振的鄧愷威當時露出一抹微笑，今天他解釋笑容是覺得「好玩」，絕對沒有惡意，也期待未來大聯盟有更多台灣選手。

鄧愷威本季6月16日和28日都曾和李灝宇碰頭，初次對戰時，鄧愷威第一個打席讓李灝宇揮空三振，李灝宇上周返台記者會提到這次過招，開玩笑說被三振後鄧愷威還對自己笑了一下，「滿不爽的」。

其實兩人有私交，平時也會交流，今天現身南港展覽館二館出席「台美棒球產業與人才培育MOU啟動儀式」的鄧愷威提到，和李灝宇初次對決，當下的想法就是覺得「很好玩」、「很新鮮」，「畢竟第一次在大聯盟的賽場對上台灣人，然後也是我旅美生涯第一次遇到對決到台灣選手，所以當下我對他笑的那個意思是覺得很好玩、很有趣，絕對沒有任何惡意。」

27歲的鄧愷威透露，後來也有和李灝宇聊天交流，「他說對『良性競爭』這一塊，我覺得對球員是一件很好的事情，然後我也希望自己可以在大聯盟待得更久，站穩大聯盟，再遇到更多台灣人，讓全世界可以看到台灣的棒球。」