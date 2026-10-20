MLB／上次模仿柯瑞「晚安」！光芒卡米奈羅轟垮前東家 再喊詹皇奪冠名言

光芒今天在美聯冠軍賽第6戰以7：3擊敗守護者，系列賽以4勝2敗挺進世界大賽。23歲重砲卡米奈羅（Junior Caminero）不僅轟出關鍵2分砲，賽後慶祝更成為焦點，繼先前橫掃洋基後模仿NBA勇士球星柯瑞（Stephen Curry）「晚安」手勢，這次更喊出詹姆斯（LeBron James）的經典名言，將勝利獻給坦帕灣球迷。

光芒此役在第7局以3：1領先，卡米奈羅面對守護者終結者史密斯（Cade Smith），逮中第一球指叉球，一棒將球掃向左外野擊中全壘打標竿，形成關鍵2分砲，幫助球隊將領先擴大至5：1，成為他生涯季後賽首轟。

確定晉級世界大賽後，卡米奈羅難掩興奮，受訪時大聲喊道，「坦帕是最棒的！坦帕給了我在這裡打球的機會。坦帕，這是獻給你們的！」（Tampa, this is for you!），讓人立刻聯想到詹姆斯2016年率領騎士奪下隊史首冠後，高喊的經典名言，「克里夫蘭，這是獻給你們的！」（Cleveland, this is for you!）。

值得一提的是，卡米奈羅似乎相當喜愛NBA球星的慶祝方式。光芒先前在美聯分區系列賽3連勝橫掃洋基後，他就在對手主場做出掃地動作，還模仿柯瑞招牌的「Night Night」晚安手勢，甚至在休息室霸氣宣稱，「我是世界最強！」如今光芒又闖進世界大賽，他則改以讓人聯想到詹姆斯的經典口號慶祝，再度展現充滿個人特色的一面。

更巧合的是，卡米奈羅這次擊敗的守護者，正是他職業生涯最初效力的球隊。2019年，當時仍名為印地安人的克里夫蘭將他簽下，卻在2021年以他向光芒交易投手邁爾斯（Tobias Myers）。

卡米奈羅本季例行賽繳出42轟、101分打點的亮眼成績，幫助光芒以美聯最佳戰績挺進季後賽，如今距離隊史首座世界大賽冠軍只剩最後4勝。