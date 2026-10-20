MLB／連7年世界大賽「Smith」參戰終結！守護者遭淘汰無緣續紀錄

隨著世界大賽確定由釀酒人與光芒爭冠，一項令人難以置信的有趣紀錄也宣告終結。過去6年，無論哪支球隊奪下世界大賽冠軍，陣中總會出現名叫「Will Smith」的球員，若不限名字，2019太空人陣中還有後援投手史密斯（Joe Smith），今年守護者終結者史密斯（Cade Smith）也一度有望將紀錄推進至第8年，可惜最終仍以3：7不敵光芒，系列賽以2勝4敗遭到淘汰。

這段奇妙的冠軍之旅始於2020年，當年道奇捕手史密斯（Will Smith）幫助球隊擊敗光芒，終結長達32年的冠軍荒。隔年則換成勇士左投史密斯（Will Smith）接棒，協助勇士奪下睽違26年的世界大賽冠軍。更不可思議的是，這名左投隨後又分別在2022年效力太空人、2023年效力遊騎兵，連續3年披上不同球隊戰袍，卻都能順利戴上冠軍戒指。直到2024年、2025年，道奇捕手史密斯再度接手，讓「Will Smith」連續6年登上世界大賽冠軍名單。

有趣的是，這兩名史密斯不只輪流奪冠，還曾在季後賽正面交鋒。2020年國聯冠軍賽第5戰，道奇在系列賽以1勝3敗落後勇士，當時第6局仍以1：2落後，勇士派出左投史密斯登板，先對孟西（Max Muncy）投出保送，接著面對的打者，竟然就是道奇捕手史密斯。雙方纏鬥至滿球數後，打者史密斯一棒轟出逆轉3分砲，幫助道奇最終以7：3贏球，也讓這場「Will Smith對決」成為季後賽經典畫面。當時大聯盟官方甚至幽默寫下，「Will Smith對上Will Smith，贏家是Will Smith！」

事實上，這支逆轉全壘打還是捕手史密斯對同名左投生涯7個打數中唯一的安打。其餘6次對決，包含2019年巨人，以及2021年至2022年勇士期間，捕手史密斯都沒有敲出安打，還吞下3次三振。沒想到唯一的一安，竟是改變系列賽氣勢的關鍵全壘打，最終道奇也逆轉晉級，拿下當年世界大賽冠軍。

到了2025年，捕手史密斯更為這段傳奇寫下高潮。他在對戰藍鳥的世界大賽7場比賽中，蹲捕全部73局，創下世界大賽捕手單屆最多蹲捕局數紀錄，並在決勝第7戰延長第11局轟出超前陽春砲，幫助道奇以5：4奪冠，完成隊史睽違多年再度連霸的壯舉，也讓「Will Smith連6冠」的奇妙巧合繼續延燒。

不過，隨著道奇今年在國聯冠軍賽遭釀酒人4連勝橫掃，加上光芒擊敗守護者挺進世界大賽，這項紀錄確定無法延續。