MLB／光芒培洛塔獲選美聯冠軍賽MVP 世界大賽對決老東家釀酒人

光芒隊30歲右投培洛塔（Freddy Peralta）在美聯冠軍賽G6面對守護者隊，主投5.1局只失1分，幫助光芒以7：3擊敗守護者隊，挺進世界大賽，培洛塔憑藉系列賽3場優異出賽，獲選美聯冠軍賽最有價值球員（MVP）。

培洛塔G2就展現強大壓制力，先發6局0失分，光芒以3：1贏球，G4他登板後援，解決2名打者，光芒最終以7：3拿下勝利。

今天培洛塔再繳出5.1局失1分好投，系列賽出賽3場，12局送出9次三振，防禦率僅0.75，成為光芒隊史第3位獲選美聯冠軍賽MVP的球員，前2人分別是2008年右投賈薩（Matt Garza），以及2020年外野手阿羅薩雷納（Randy Arozarena）。值得一提的是，阿羅薩雷納今天也現身觀眾席支持前東家。

培洛塔提升球速是壓制守護者打線的主因，G2投出29顆時速超過97英里的速球，創個人生涯單場新高，G6的33顆再創新高。

培洛塔本季在大都會隊陷入低潮，防禦率4.99，不過轉戰光芒後找回昔日身手，最後一個月拿下美聯單月最佳投手，季後賽更是接連壓制洋基和守護者。培洛塔接下來將在世界大賽，迎戰去年效力的釀酒人隊。