MLB／3大變化球揮空率破50％！釀酒人艾許比成最強「救火隊」比肩米勒

釀酒人今年不僅成功闖進世界大賽，28歲後援左投艾許比（Aaron Ashby）更在季後賽前6場登板，合計投出12.1局無失分的驚人表現，成為總教練墨菲（Pat Murphy）最倚賴的牛棚戰力，持續朝大聯盟罕見紀錄邁進。

艾許比在國聯冠軍系列賽最後一戰，於道奇球場投出3局無失分，協助釀酒人擊敗尋求3連霸的道奇，成功挺進世界大賽，這場表現也讓他成為自1969年救援成功正式列入統計以來，第5位在系列賽晉級決定戰中，完成至少3局救援成功的投手。

接下來的世界大賽，艾許比更有機會追平前巨人投手佩提特（Yusmeiro Petit）在2014年創下的紀錄，成為大聯盟史上第2位在單一季後賽3度投出至少3局無失分的投手。

不僅如此，艾許比也是大聯盟歷史上僅有6位在單一季後賽前6次後援登板，就累積至少10局無失分的投手之一。

艾許比是大聯盟歷史上，僅有6位在單一季後賽前6次後援登板，累積至少10局無失分的投手之一。 路透

這份名單還包括名人堂投手高薩吉（Goose Gossage），生涯19次季後賽登板中，有12次至少解決4名打者。1981年美聯分區系列賽面對當時仍屬美聯的釀酒人時，更曾3度登板，合計投出6.2局無失分，其中第5戰以2局無失分幫助球隊晉級。

另一位具有代表性的投手則是米勒（Andrew Miller）。2016年效力克里夫蘭時，當年季後賽10次登板，每場至少解決4名打者，成為大聯盟歷史上唯一在單一季後賽達成這項紀錄的投手，且其中8次未失分，創下單一季後賽最多紀錄，而艾許比今年至今已完成5次。

若比較兩人在各自季後賽前6場登板的數據，更能看出艾許比的驚人表現。米勒在2016年季後賽前6場投出11.2局無失分，被敲5支安打，送出2次保送、21次三振；艾許比今年則是12.1局無失分，僅被敲4支安打，送出3次保送、11次三振，兩人都只讓7名打者上壘，球隊也取得6戰全勝成績。

艾許比今年季後賽12.1局無失分，僅被敲4支安打，送出3次保送、11次三振，讓7名打者上壘，取得6戰全勝成績。 法新社

除了能夠負擔長局數，艾許比今年最令人驚豔的地方，還在於他的球威與多樣化球種。首先是他的二縫線速球，平均球速高達97.7英里，約157.2公里，比左投手平均93.4英里、約150.3公里的伸卡球快了4英里以上。在今年至少投出100顆伸卡球的左投手當中，艾許比的球速排名第5。

此外，艾許比有52%的投球使用二縫線速球，但真正具有代表性的武器，可能是他的曲球。雖然平均球速僅83.9英里(約135公里)，但和聯盟同型左投相比，垂直下墜幅度平均多出7.8英吋(約19.8公分)。一般而言，球速越快，球在抵達本壘板前能夠下墜的時間就越短，但艾許比的曲球不僅速度快，還能產生相當驚人的下墜幅度。在符合統計門檻的曲球當中，只有道奇隊格拉斯諾（Tyler Glasnow）能夠製造比艾許比更高的揮空率。

值得一提的是不像許多牛棚投手只依賴兩種球路，艾許比除了二縫線速球與曲球，還保留了先發投手時期的變速球與滑球。今年季後賽前6次登板，艾許比的變速球使用率達到17%，是他自2024年正式轉任後援以來，單月使用率最高的水準。平均球速高達91.9英里(約147.9公里)，出手時與二縫線速球十分相似，也因此增加了打者辨識球種的難度。

至於滑球，艾許比幾乎只用來對付左打者，與相近球速、出手點的滑球相比，他的滑球垂直變化量僅有4種符合統計門檻的滑球比它更大。

更驚人的是，艾許比今年例行賽的3種非速球球路，揮空率全部超過50%，其中曲球與變速球都是50.9%，滑球更高達57.5%。

艾許比今年例行賽的3種非速球球路，揮空率全部超過50%，其中曲球與變速球都是50.9%，滑球更高達57.5%。 取自大聯盟官網

事實上，艾許比過去確實是以先發投手身分受到期待。他在小聯盟時期主要擔任先發，並於2021年登上大聯盟，當時被視為釀酒人繼伯恩斯（Corbin Burnes）、培洛塔（Freddy Peralta）與伍德夫（Brandon Woodruff）之後，另一名備受期待的投手新秀。

然而，左肩手術讓艾許比缺席整個2023年球季，2024年大部分時間也待在3A，努力找回原有球速。直到2024年8月重返大聯盟時，艾許比已經轉型成後援投手，並持續扮演這個角色至今。

自2025年球季開始以來，艾許比例行賽累積登板118場，其中僅有2場先發，總計投出156局，在主要擔任後援的投手中排名第8。今年例行賽，他在75場登板中，更有23場至少解決4名打者，其中16場沒有失分。