MLB／守護者悲情78年無冠 台日韓職棒冠軍荒紀錄一次看

守護者隊的2026年賽季，在美聯冠軍賽以2勝4敗不敵光芒隊後落幕，無緣世界大賽，確定連續78季無冠，從2017年起一直苦情把持著現役球隊最長冠軍荒紀錄。

守護者前身印地安人隊曾在1920、1948年奪下世界大賽冠軍，最近封王是1948年10月11日，以4勝2敗擊敗波士頓勇士隊，此後4闖世界大賽都落敗，包括2016年面對小熊隊先取得3勝1敗聽牌，卻以3連敗收尾，小熊憑藉這一冠打破「百年魔咒」，為108年冠軍荒畫下句點，守護者也因此接棒現存最長連續球季無冠紀錄，至今已連續78年、2萬8497天。

又度過無冠的一季，守護者總教練沃特（Stephen Vogt）賽後勉勵選手，「就讓它痛吧！讓這份痛苦慢慢沉澱，讓這份痛苦成為今年冬天努力的動力。」

日本職棒目前最長冠軍荒為廣島鯉魚隊，隊史前一冠為1984年，已經長達42年不曾奪「日本一」，南韓職棒為樂天巨人隊34年，中華職棒則是富邦悍將隊10年。