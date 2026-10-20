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MLB／ 洋基布恩續任受質疑 賈吉力挺：就是我們的總教練

聯合新聞網／ 綜合報導
洋基賈吉公開支持布恩續任總教練，肯定他在傷兵問題不斷的情況下，依舊維持競爭力。 路透
洋基賈吉公開支持布恩續任總教練，肯定他在傷兵問題不斷的情況下，依舊維持競爭力。 路透

根據《ESPN》報導，洋基隊總教練布恩（Aaron Boone）將在2027年迎接執教第10個賽季，儘管球隊連2年止步美聯分區系列賽，連17年無緣世界大賽冠軍，洋基總管「現金人」凱許曼（Brian Cashman）與當家球星賈吉（Aaron Judge）仍公開表達支持，肯定他在傷兵問題不斷的情況下，依舊帶領洋基維持競爭力。

「我認為布恩是一名非常出色的總教練。我們能走到今天這一步是有原因的，背後有許多因素，而他絕對是其中之一。」凱許曼表示。

除了球團高層支持，洋基隊長賈吉也在球隊遭淘汰後，公開替布恩說話，「他就是我們的總教練，也是帶領這支球隊的人。尤其是在像今年這樣的球季，我自己受到傷勢影響，缺席了100場比賽。球隊也失去史丹頓（Giancarlo Stanton）、柯爾（Gerrit Cole）、洛登（Carlos Rodón）等許多球員，葛里沙姆（Trent Grisham）也缺席了一段時間，還有對我們而言具備MVP級表現的貝林傑（Cody Bellinger）。」

賈吉強調，「在這樣的情況下，他仍然能帶領球隊，讓我們以最好的狀態進入季後賽，並給予我們爭奪世界大賽冠軍的機會。他一直都支持著我們，他就是我們的人。」

洋基 布恩 賈吉

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