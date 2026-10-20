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MLB／執教9年無冠不換帥！洋基總教練布恩續掌兵符引熱議

聯合新聞網／ 綜合報導
儘管洋基連續2年止步美聯分區系列賽，連續17年無緣世界大賽冠軍。布恩仍將迎接執教第10個賽季。 法新社
儘管洋基連續2年止步美聯分區系列賽，連續17年無緣世界大賽冠軍。布恩仍將迎接執教第10個賽季。 法新社

儘管洋基連續2年止步美聯分區系列賽，連續17年無緣世界大賽冠軍。根據《ESPN》報導，布恩（Aaron Boone）將在2027年迎接執教第10個賽季。

回顧布恩執教洋基的9個賽季，累積繳出790勝565敗的例行賽戰績，勝率高達5成83，並列大聯盟歷史第17名，單季戰績更從未低於5成勝率，讓球團持續推進大聯盟紀錄的連續34個勝率過半賽季，期間也有8個賽季闖進季後賽，在至少執教400場比賽的總教練中，布恩排名大聯盟歷史第13名，與名人堂總教練韋佛（Earl Weaver）並列。

然而，洋基自2009年由吉拉迪（Joe Girardi）率隊奪下世界大賽冠軍後，已連續17個賽季未能再度封王，寫下隊史第二長的冠軍荒。

更令人失望的是，洋基已連續13次打進季後賽，卻始終無法奪下世界大賽冠軍，並列大聯盟季後賽歷史第4長紀錄。

根據統計，布恩執教期間，季後賽累積僅有27勝30敗，並曾在2019年與2022年闖進美聯冠軍系列賽，但都敗給太空人。2024年雖然成功挺進世界大賽，最終仍以1勝4敗不敵道奇。近2個賽季，洋基更接連敗給藍鳥與光芒，甚至只能在自家洋基球場目送對手慶祝晉級。

更值得注意的是，在布恩執教期間，當球隊是系列賽較高種子時，戰績為18勝5敗；但面對種子順位較高的對手時，戰績卻只有9勝25敗，顯示球隊在面對強敵時經常陷入苦戰。

布恩於2017年12月離開《ESPN》轉播工作，接替吉拉迪成為洋基總教練，並自2018年球季開始執掌兵符。2025年2月，布恩與球團簽下2年總值1050萬美元的延長合約，合約將持續至2027年球季結束。

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