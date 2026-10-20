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MLB／國聯冠軍賽創近11年最高收視 732萬人見證道奇被剃光頭一刻
國聯冠軍賽打得毫無懸念，轉播單位FOX Sports仍寫下收視佳績，每場平均收視人數達到753萬3000人，寫下2015年以來各家電視台轉播聯盟冠軍賽最高收視紀錄，而第4戰收視高峰落在確定道奇出局的美東時間晚上11點到11點8分之間。
道奇隊在系列賽只掙扎4戰，就遭到釀酒人隊橫掃，成為今年大聯盟季後賽最意外劇本，而負責系列賽轉播的FOX Sports逐場公布收視數字，依序是第一戰1071萬9000人、第二戰704萬人、第三戰673萬8000人、第四戰636萬4000人，隨著道奇的殘存生命線逐步下滑。
系列賽4戰平均753萬3000人，為2015年以來不論轉播單位最佳收視紀錄，相較FOX去年負責的美聯冠軍賽前4戰則有77%漲幅。
此外，第四戰最高收視落在美東11點到11點8分之間，而道奇正是在11點7分確定出局，共732萬人透過轉播見證這一刻。
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