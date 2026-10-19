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MLB／福留孝介點出大谷低潮主因 Statcast：釀酒人針對性攻擊弱點

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
大谷翔平在今年MLB季後賽打擊陷入低潮表現。 路透
大谷翔平在今年MLB季後賽打擊陷入低潮表現。 路透

大谷翔平在季後賽陷入低潮，出賽8場打擊率1成92、全壘打1支、打點3分，道奇隊也在國聯冠軍賽遭釀酒人隊淘汰，挑戰世界大賽3連霸失利，曾在美日職棒24年的退役名將福留孝介認為，大谷的左膝傷勢在季後賽這種短期決戰，很難找回打擊狀況。

大谷9月因為右二頭肌發炎和左膝傷勢，被放入15天傷兵名單，進入季後賽明顯受到影響，福留比較他在狀態良好時期、季後賽打擊姿勢，「例行賽開打初期，大谷的左膝不會過早前移，而是穩穩蓄積力量再啟動揮棒，但到了季後賽，膝蓋卻過早向前探出，導致完全無法留住力量，不得不靠上半身揮擊。」

福留分析大谷無法應付速球的原因，左膝過早前移，無法與來球保持合適距離，只能被迫向後仰身，結果就是擊球點向內偏移，揮棒動作明顯跟不上。

日本富士電視台邀請福留出席節目，也採訪大聯盟官方數據分析系統Statcast成員，同樣點出大谷擊球時機出現偏差，導致無法像往常一樣，揮出中外野或右外野方向強勁球；他的擊球點和例行賽相較，向後退超過10公分，導致無法擊出強勁球，反而變成向反方向軟弱球。

Statcast統計，大谷在季後賽約63%擊球都是反方向，這個比例是所有打者最高，釀酒人投手抓住他「擊球時機偏差」的弱點針對性投球，不斷用速球攻擊，在投捕配球策略中，時速超過150公里的速球高達67%。

釀酒人 MLB 道奇

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