MLB／釀酒人橫掃道奇後狂歡 播大谷翔平登場曲引發兩派球迷論戰

洛杉磯道奇在今年國家聯盟冠軍賽慘遭密爾瓦基釀酒人4連勝橫掃，無緣挑戰世界大賽3連霸。沒想到系列賽結束後，釀酒人球員竟在道奇球場的客隊休息室，刻意大聲播放大谷翔平的打擊登場曲《Feeling Good》，並隨著音樂瘋狂慶祝，引發道奇球迷不滿，痛批這種行為缺乏對對手的尊重。

道奇今年以國聯西區冠軍身分挺進季後賽，卻在國聯冠軍賽遭到釀酒人全面壓制。去年道奇曾靠著大谷投打二刀流的優異表現，在同一系列賽以4勝0敗橫掃釀酒人，但今年雙方再度交手，戰局完全逆轉，釀酒人無論投打都占據優勢，以4連勝完成甜蜜復仇，睽違44年重返世界大賽。

賽後釀酒人球員在道奇球場的客隊休息室舉辦香檳派對，慶祝取得世界大賽門票。不過，慶祝過程中的一個舉動，卻意外引發爭議。

根據《FOX Sports》記者托薩爾（Deesha Thosar）在社群平台X上的描述，釀酒人球員特別播放大谷翔平的打擊登場曲、加拿大歌手麥可布雷（Michael Bublé）演唱的《Feeling Good》。

托薩爾表示：「釀酒人正在休息室播放大谷翔平的登場曲《Feeling Good》。當音樂開始大聲播放時，球員們完全陷入瘋狂，還接連打開更多香檳。」

這項消息曝光後，立刻引起道奇球迷強烈反彈。部分球迷認為，釀酒人在擊敗道奇後刻意播放大谷的登場曲，帶有嘲諷落敗對手的意味，並非單純慶祝勝利。有日本媒體指出，這個場面可以被解讀為幽默的慶祝方式，但也可能被視為對敗方的挑釁，因此在球迷間引發正反兩面的討論。

不少道奇球迷透過社群媒體表達不滿，留言痛批：「實在太沒有格調了」、「難道連最基本的尊重都沒有嗎？」甚至有人表示：「我能理解他們現在的心情，但總有一天會遭到報應。」

還有球迷特別拿大谷的態度進行比較，認為大谷即使在系列賽落敗後，仍然展現高度風度。「至少大谷懂得尊重對手。」有球迷指出，「即使輸球，他仍始終保持風度，賽後還稱讚釀酒人是一支非常出色的球隊。」

另一名球迷則是憤怒表示：「我接下來會支持美聯球隊，真是受夠了！大谷可是帶著傷勢在場上拚戰。」此外，還有球迷形容這次道奇遭到橫掃，象徵著一段強勢統治時期的結束。

不過，也有不少球迷替釀酒人緩頰，認為球隊好不容易才完成44年來的重要成就，沒有必要對慶功派對的歌曲選擇過度解讀。

「他們贏球了，當然有權利慶祝」、「這反而證明大谷的影響力有多大」、「我覺得沒什麼問題」，也有人認為這類帶有玩笑性質的慶祝方式，在職業運動中早已有之，不需要上綱到缺乏尊重。