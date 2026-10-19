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MLB／沒有道奇的世界大賽 最低票價竟然一度衝到9.5萬元
世界大賽將於24日開打，國聯冠軍釀酒人隊擁有前兩戰主場優勢，還在等待光芒、守護者隊的贏家，最低票價一度飆到2949美元（約合台幣95797元），讓專家感到十分驚訝，用「離奇」形容這個異常狀況。
道奇隊挑戰世界大賽3連霸失利，但釀酒人暌違44年重返世界大賽，密爾瓦基美國家庭球場（American Family Field）前兩場比賽最低票價在3天內大漲，轉售市場的價格一路飆升，尤其首戰一度看到2949美元的數字，令人意外的價格引起票 務專家注意。
美國票價追蹤服務平台TicketData創始人帕杰洛（Keith Pagello）在X（原推特）公布釀酒人主場最低票價，24日首場比賽最低票價一度上漲130%，25日第2戰也上漲107%，達到2884美元，目前分別降到2809美元、2793美元，世界大賽第6、7場分別是2133美元、2289美元，沒有太大變動。
帕杰羅對「可能決定冠軍的比賽反而更便宜」的罕見現象覺得很奇怪，認為世界大賽開打還要好幾天，卻出現這種價格排列，過去幾乎不可能發生這種事。
釀酒人在1982年奪下美聯冠軍，在世界大賽打滿7場不敵紅雀隊，今年奪下隊史首座國聯冠軍，也是美國家庭球場從2001年啟用後，首次迎接世界大賽；儘管釀酒人本季單場平均觀眾34431人在大聯盟排名11，和人氣最旺的道奇（49805人）相較，號召力沒有壓倒性優勢，光芒、守護者也非人氣球隊，但從現況看來，可見密爾瓦基熱度之高。
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