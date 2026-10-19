快訊

川普大砍合法移民簽證！台灣銳減逾6成 非洲與中東地區最慘

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／沒有道奇的世界大賽 最低票價竟然一度衝到9.5萬元

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導

世界大賽將於24日開打，國聯冠軍釀酒人隊擁有前兩戰主場優勢，還在等待光芒、守護者隊的贏家，最低票價一度飆到2949美元（約合台幣95797元），讓專家感到十分驚訝，用「離奇」形容這個異常狀況。

道奇隊挑戰世界大賽3連霸失利，但釀酒人暌違44年重返世界大賽，密爾瓦基美國家庭球場（American Family Field）前兩場比賽最低票價在3天內大漲，轉售市場的價格一路飆升，尤其首戰一度看到2949美元的數字，令人意外的價格引起票 務專家注意。

美國票價追蹤服務平台TicketData創始人帕杰洛（Keith Pagello）在X（原推特）公布釀酒人主場最低票價，24日首場比賽最低票價一度上漲130%，25日第2戰也上漲107%，達到2884美元，目前分別降到2809美元、2793美元，世界大賽第6、7場分別是2133美元、2289美元，沒有太大變動。

帕杰羅對「可能決定冠軍的比賽反而更便宜」的罕見現象覺得很奇怪，認為世界大賽開打還要好幾天，卻出現這種價格排列，過去幾乎不可能發生這種事。

釀酒人在1982年奪下美聯冠軍，在世界大賽打滿7場不敵紅雀隊，今年奪下隊史首座國聯冠軍，也是美國家庭球場從2001年啟用後，首次迎接世界大賽；儘管釀酒人本季單場平均觀眾34431人在大聯盟排名11，和人氣最旺的道奇（49805人）相較，號召力沒有壓倒性優勢，光芒、守護者也非人氣球隊，但從現況看來，可見密爾瓦基熱度之高。

道奇 世界大賽 票價

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

MLB／釀酒人休7天是史上第2長 官網：近年相關數據明顯不利

NBA／釀酒人睽違44年闖世界大賽 公鹿貼心相挺開幕戰提前時間打

MLB／大谷翔平三分砲難救道奇！ 4敗全被逆轉寫11年首見難堪紀錄

國聯冠軍系列賽是釀酒人103勝的復仇 還是道奇連霸王朝延續？

相關新聞

MLB／拉穆森領軍光芒ALCS聽牌 離隊史第3座美聯冠軍只差1勝

光芒隊王牌投手拉穆森（Drew Rasmussen）今天先發7局只失1分，在美聯冠軍賽（ALCS）第5戰有效壓制守護者隊，優質表現領軍光芒以3：1奪下重要勝利，系列賽3勝2敗「聽牌」，離隊史第3座美聯冠軍只差最後一勝。

MLB／光芒王牌拉穆森狂飆11連勝 若有下次登板就是世界大賽

光芒隊今天在美聯冠軍賽第5戰以3：1擊敗守護者隊，王牌投手拉穆森（Drew Rasmussen）先發7局只失1分，成為贏球最大功臣；光芒從7月22日以來，在拉穆森登板先發的15場比賽拿下14勝，他也成為隊史唯一在季後賽至少兩次先發、單場投滿7局最多失1分的投手。

MLB／梅西克太操產生負面影響？守護者終結78年冠軍荒難度高

守護者隊今天在主場以1：3不敵光芒隊，25歲先發左投梅西克（Parker Messick）只投兩局失兩分吞敗，創下生涯兩年先發局數最短紀錄，守護者在美聯冠軍賽2勝3敗已無退路，能否結束長達78年未奪世界大賽冠軍的噩夢值得觀察。

MLB／光芒晉級世界大賽機率達8成 守護者陷入2勝3敗從未翻盤

光芒隊作客克里夫蘭，今天又以3：1擊敗守護者隊，帶著客場2勝1敗回到佛州坦帕灣，明天將在美聯冠軍賽第6戰推出培洛塔（Freddy Peralta）登板先發，全力爭取近6年首張世界大賽門票。

MLB／沒有道奇的世界大賽 最低票價竟然一度衝到9.5萬元

世界大賽將於24日開打，國聯冠軍釀酒人隊擁有前兩戰主場優勢，還在等待光芒、守護者隊的贏家，最低票價一度飆到2949美元（約合台幣95797元），讓專家感到十分驚訝，用「離奇」形容這個異常狀況。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。