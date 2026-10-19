快訊

氣象署估強颱薔琵從台灣東部海面北上機率高 最快周四發海警

外資大舉匯出近180億美元 央行罕見盤中喊話穩匯市

滑著學習／看完秒懂只是錯覺？如何扭轉短影音學習危機

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／光芒晉級世界大賽機率達8成 守護者陷入2勝3敗從未翻盤

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
美聯冠軍賽從1985年改為7場4勝制以來，系列賽第5戰獲勝、取得3勝2敗領先的客隊，最終晉級世界大賽的機率高達8成。 法新社
美聯冠軍賽從1985年改為7場4勝制以來，系列賽第5戰獲勝、取得3勝2敗領先的客隊，最終晉級世界大賽的機率高達8成。 法新社

光芒隊作客克里夫蘭，今天又以3：1擊敗守護者隊，帶著客場2勝1敗回到佛州坦帕灣，明天將在美聯冠軍賽第6戰推出培洛塔（Freddy Peralta）登板先發，全力爭取近6年首張世界大賽門票。

光芒王牌投手拉穆森（Drew Rasmussen）今天先發7局失1分，優質表現奪下重要勝利，總教練凱許（ Kevin Cash）說：「他限制對手得分的方式令人印象深刻，透過速球找到投球節奏，每一球都充滿力量，變速球更是關鍵武器。」

光芒身為美聯頭號種子，在美聯冠軍賽前3戰1勝2敗，接下來2連勝「聽牌」，明天將由系列賽第2戰勝投培洛塔把關，他在14日先發6局，只被揮出4支安打、無失分，背水一戰的守護者還未公布先發投手。

光芒隊將在第6戰推出培洛塔登板先發，全力爭取近6年首張世界大賽門票。 美聯社
光芒隊將在第6戰推出培洛塔登板先發，全力爭取近6年首張世界大賽門票。 美聯社

美聯冠軍賽從1985年改為7場4勝制以來，系列賽第5戰獲勝、取得3勝2敗領先的客隊，最終晉級世界大賽的機率高達8成；守護者過去在美聯冠軍賽陷入2勝3敗，從來未有翻盤紀錄，而光芒今年（包括季後賽）主場戰績58勝27敗，勝率達6成82。

守護者總教練沃特（Stephen Vogt）表示，全隊深知接下來將面臨嚴峻挑戰，光芒是非常出色的球隊，尤其主場表現更是強勁，「我們知道這會是一場硬仗，若有一群人值得我寄予厚望完成任務，那一定就是我們這群小伙子。」

光芒隊史兩次美聯冠軍是2008、2020年，進入世界大賽後不敵費城人、道奇隊，最近6年4次晉級季後賽紀錄，今年首次挺進美聯冠軍賽，若能重返世界大賽將和釀酒人隊爭冠。

守護者過去在美聯冠軍賽陷入2勝3敗，從來未有翻盤紀錄。 美聯社
守護者過去在美聯冠軍賽陷入2勝3敗，從來未有翻盤紀錄。 美聯社

光芒 MLB 世界大賽

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

MLB／拉穆森領軍光芒ALCS聽牌 離隊史第3座美聯冠軍只差1勝

MLB／美聯冠軍賽第4戰因雨延期 守護者與光芒賽程調整

強調Contact與三振大隊矛盾對決 美聯冠軍戰賽前分析

MLB／全員都是布朗森！光芒球員要複製尼克奪冠經驗：扭轉1比2劣勢

相關新聞

MLB／拉穆森領軍光芒ALCS聽牌 離隊史第3座美聯冠軍只差1勝

光芒隊王牌投手拉穆森（Drew Rasmussen）今天先發7局只失1分，在美聯冠軍賽（ALCS）第5戰有效壓制守護者隊，優質表現領軍光芒以3：1奪下重要勝利，系列賽3勝2敗「聽牌」，離隊史第3座美聯冠軍只差最後一勝。

MLB／光芒王牌拉穆森狂飆11連勝 若有下次登板就是世界大賽

光芒隊今天在美聯冠軍賽第5戰以3：1擊敗守護者隊，王牌投手拉穆森（Drew Rasmussen）先發7局只失1分，成為贏球最大功臣；光芒從7月22日以來，在拉穆森登板先發的15場比賽拿下14勝，他也成為隊史唯一在季後賽至少兩次先發、單場投滿7局最多失1分的投手。

MLB／梅西克太操產生負面影響？守護者終結78年冠軍荒難度高

守護者隊今天在主場以1：3不敵光芒隊，25歲先發左投梅西克（Parker Messick）只投兩局失兩分吞敗，創下生涯兩年先發局數最短紀錄，守護者在美聯冠軍賽2勝3敗已無退路，能否結束長達78年未奪世界大賽冠軍的噩夢值得觀察。

MLB／光芒晉級世界大賽機率達8成 守護者陷入2勝3敗從未翻盤

光芒隊作客克里夫蘭，今天又以3：1擊敗守護者隊，帶著客場2勝1敗回到佛州坦帕灣，明天將在美聯冠軍賽第6戰推出培洛塔（Freddy Peralta）登板先發，全力爭取近6年首張世界大賽門票。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。