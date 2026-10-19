MLB／梅西克太操產生負面影響？守護者終結78年冠軍荒難度高

守護者隊今天在主場以1：3不敵光芒隊，25歲先發左投梅西克（Parker Messick）只投兩局失兩分吞敗，創下生涯兩年先發局數最短紀錄，守護者在美聯冠軍賽2勝3敗已無退路，能否結束長達78年未奪世界大賽冠軍的噩夢值得觀察。

梅西克季後賽第4次登板先發，被揮出5支安打，另有兩次保送，失兩分都是自責分，生涯兩年例行賽加季後賽43場先發，第1次只投兩局就退場， 用了57球也是生涯前兩局投球數第2多，僅次於去年9月2日對紅襪隊之戰60球。

梅西克在今年例行賽投出12勝9敗、防禦率2.56，生涯首次季後賽吞下3連敗、防禦率3.95；守護者官網指出，他是球隊本季能走到這一步的重要原因，作為一名新秀已是先發投手群的中堅力量，「但人們不禁要問，他的投球負荷是否已經開始產生負面影響？」

例行賽32場先發投186.1局，加上例行賽4場13.2局，梅西克今年投了整整200局，之前單季最高紀錄是年在大聯盟、小聯盟合計138.1局，官網提到，他在季後賽4場先發中，每場至少送出兩次保送（4場合計10次），控球精準度稍有下滑，這在一定程度上或許和本季投球局數有關。

守護者總教練沃特（Stephen Vogt）最近坦言，梅西克生涯第1個完整球季，球隊對他的要求確實很多，而他每次都能用出色表現完成任務，或許現在狀況確實不如顛峰時期，仍會想辦法完成任務，「不過，我認為投球局數確實是導致這個現象的原因之一。」

守護者前身印地安人隊1901年成軍，只在1920、1948年奪下世界大賽冠軍，今年在美聯冠軍賽陷入絕境，明天客場出賽壓力更大。