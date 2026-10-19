MLB／光芒王牌拉穆森狂飆11連勝 若有下次登板就是世界大賽

光芒隊今天在美聯冠軍賽第5戰以3：1擊敗守護者隊，王牌投手拉穆森（Drew Rasmussen）先發7局只失1分，成為贏球最大功臣；光芒從7月22日以來，在拉穆森登板先發的15場比賽拿下14勝，他也成為隊史唯一在季後賽至少兩次先發、單場投滿7局最多失1分的投手。

拉穆森4日在分區系列賽首戰對決洋基隊，先發8局只被揮出1支安打、未失分，飆出10次三振，奪下個人生涯季後賽首勝；他在13日美聯冠軍賽首戰再度登板，投6局被揮出8支安打，失兩分無關勝敗，光芒終場以3：7落敗。

光芒、守護者在系列賽前4戰打平，拉穆森今天在客場爆滿36303名觀眾前頂住壓力，先發7局被揮出4支安打，投出6次三振、1次保送，優質表現幫助光芒取得3勝2敗領先，季後賽出賽3場合計21局只失3分，投出23次三振，戰績2勝、防禦率1.29。

拉穆森從7月22日投贏藍鳥隊開始，到例行賽結束投出9連勝，以16勝5敗、防禦率2.67結束生涯第7季，進入季後賽再奪兩勝，幾乎成為光芒贏球保證，如果還有下次登板機會，將在世界大賽對決釀酒人隊。

在拉穆森之前，能在季後賽還未進入世界大賽前，至少兩次先發、單場投滿7局最多失1分的投手是2021年巨人隊韋伯（Logan Webb），分區系列賽對道奇隊第1戰投7.2局無失分、第5戰投7局失1分，巨人以2勝3敗輸掉系列賽。

光芒官網指出，拉穆森在明星賽後氣勢驚人，例行賽、季後賽合計15場先發投出11連勝、防禦率1.73，狂飆99次三振，之前能在15場先發防禦率低於1.75、未嘗敗績且球隊只輸1場比賽的投手正是韋伯，2021年5月12日到9月8日例行賽期間締造紀錄。