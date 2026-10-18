MLB／大谷翔平去年東京開幕戰球衣206.5萬美元落槌 創個人戰袍拍賣紀錄

洛杉磯道奇隊日本球星大谷翔平去年在東京巨蛋開幕戰所穿的球衣，17日以驚人的價格205萬5700美元（約新台幣6547萬元）落槌，創下大谷球衣公開拍賣的最高紀錄。

日媒「日刊體育」報導，美國職棒大聯盟MLB勁旅道奇隊去年3月移師到日本，與芝加哥小熊隊舉辦備受球迷關注的開幕戰，而這件球衣就是大谷在這場戰役實際所穿的戰袍。

「紐約時報」（The New York Times）指出，即使道奇隊已在本季的季後賽遭到淘汰，而且大谷個人在季後賽的表現也不盡理想，但是跟他有關的收藏品價格仍不斷刷新紀錄。

這件球衣透過美國拍賣網站The Realest的拍賣會於17日晚間成交，價格創下大谷球衣公開拍賣的最高紀錄。成交價超越今年稍早大谷代表日本國家隊參加世界棒球經典賽（WBC）迎戰台灣時轟出滿貫砲所穿球衣的拍賣價150萬美元（約新台幣4800萬元）。

這件戰袍有幾項獨特之處。首先，這是首件背面縫有金色大聯盟標誌布章的大谷球衣。再者，2024年的大聯盟獎項得主，自2025年起開始在球衣上繡有金色裝飾的布章，而部分球員在球季中穿過的這類布章，也被製作成極為稀有的卡片，收錄於Topps Chrome系列球員卡中。

此外，大谷以漢字簽名，並以英文寫下「OpeningDay Tokyo Series」（東京系列賽開幕戰）及「GU（game used）3-18-25 25 NL MVP」（實戰使用，2025年3月18日，2025年國聯年度最有價值球員）。收藏家通常願意為了附有大谷漢字簽名及獨特題字的收藏品支付更高價格。

大谷在同一場東京系列賽中穿著的New Balance球鞋，近期也透過The Realest拍賣，以44萬55美元（約新台幣1400萬元）成交。該公司表示，這創下棒球鞋公開拍賣最高價的紀錄，價格是先前紀錄的5倍。