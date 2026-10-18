MLB／今年只上大聯盟一個月！道奇金慧成：真是令人失望一年

結束旅美生涯第二年後，金慧成受訪時談到，今年表現起伏讓自己無法穩定在大聯盟出賽。在道奇打下百勝的賽季，僅留下43場的出賽紀錄，他坦言：最讓我難受的是，在大聯盟打球的時間只有一個月左右。我希望能在大聯盟待得更久，但我沒能做到這點，更說出一句，「感覺今年真是令人失望的一年！」

今年開季就從3A起步，雖然因為對上主力貝茲（Mookie Betts）受傷，讓他能在開季不久就升上大聯盟，金慧成在大聯盟僅留下11支安打，雖然他的三振保送率在今年皆有改善，但成長幅度仍然不足以讓他站穩大聯盟，球團在五月再次將他下放，此後金慧成就沒有再留下大聯盟的出賽紀錄。

季後賽階段，道奇雖然將金慧成寫入到國聯分區系列賽名單，但僅留下一場出賽紀錄。 美聯社

雖然在國聯分區系列賽（NLDS），道奇曾將金慧成納入名單，作然而他僅出賽了1場，隨後道奇隊便未將他登錄於對陣釀酒人隊的國聯冠軍系列賽（NLCS）名單中。

總教練羅伯斯（Dave Roberts）談到，若金慧成希望獲得更多大聯盟出賽機會，提升打擊的穩定性是最重要的。「以現在的狀態來看，弗里蘭（Alex Freeland）所展現出的打擊品質更穩定。如果他能在打擊端更穩定，他就能成為球隊的重要戰力。」

金慧成在這兩年賽季都出現了這種起伏，容易出現幾週狀態極度火熱，然而隨即陷入數週低迷的狀況。在今年4月底時金慧成的打擊率接近.300，期間選到 7 次保送且僅吞下13次三振，然而到了5月，他的打擊率驟降至.226，吞下18次三振、僅選到5次保送。