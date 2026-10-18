快訊

強颱薔琵亂連假！氣象署：最快周三發海警 周五、周六降雨最明顯

今日重陽節撞媽祖飛昇日！4生肖偏財運爆炸...快買彩券

咖啡沖好卻不好喝？專家教一招只要30秒 不換咖啡豆也能提升風味

聽新聞
0:00 / 0:00

MLB／迪亞茲貢獻兩支關鍵長打 光芒收拾守護者ALCS追平戰局

聯合報／ 記者藍宗標／即時報導
開路先鋒迪亞茲兩支關鍵安打都是長打，幫助光芒把系列賽帶回佛州主場。 路透
開路先鋒迪亞茲兩支關鍵安打都是長打，幫助光芒把系列賽帶回佛州主場。 路透

美聯冠軍賽（ALCS）第4戰昨天因雨延賽，今天順利恢復進行，光芒隊頂住客場龐大壓力，全場揮出11支安打，開路先鋒迪亞茲（Yandy Diaz）兩支關鍵安打都是長打，包括9局上兩分全壘打，終場以7：3擊敗守護者隊，打完前4戰追成2勝2敗，確定把系列賽帶回佛州主場。

守護者打線面對光芒先發投手馬丁尼茲（Nick Martinez），1局下率先展開攻勢，開路先鋒史蒂文關（Steven Kwan）揮出安打、靠暴投攻占二壘，接著德勞特（Chase DeLauter）安打攻下全場第1分。

光芒3局上反攻，迪亞茲揮出二壘打，再靠亞蘭達（Jonathan Aranda）安打追平戰局。

兩隊打完前5局比數不變，光芒6局上靠兩次保送、卡米奈羅（Junior Caminero）二壘打攻下1分，形成2：1領先；7局上帕拉修斯（Richie Palacios）、沃爾斯（Taylor Walls）連續安打後，成功執行雙盜壘戰術，接著亞蘭達安打、德勞特失誤進帳兩分，辛普森（Chandler Simpson）高飛犧牲打再下一城，把比數拉大成5：1。

守護者7局下2出局後，巴札納（Travis Bazzana）轟出陽春砲開啟攻勢，連續出現4支安打攻下兩分，追成3：5；但光芒9局上攻勢再起，迪亞茲轟出右外野方向剛好越過全壘打牆的兩分砲，又把領先差距拉大到4分，守護者大勢已去。

兩隊明天原是移動日，將繼續進行系列賽第5戰，後天移師坦帕灣展開第6戰，最後贏得美聯冠軍的球隊，將從24日起和釀酒人隊進行世界大賽。

光芒 MLB 守護者

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

MLB／威廉斯好投+哈爾平超前2分砲 守護者主場搶下第2勝領先光芒

MLB／敲致勝轟超狂甩棒成焦點 守護者哈爾平：興奮到幾乎失去意識

強調Contact與三振大隊矛盾對決 美聯冠軍戰賽前分析

日職／栗原陵矢再見滿貫砲助軟銀「聽牌」 橫濱連兩戰完封阪神2:1領先

相關新聞

MLB／迪亞茲貢獻兩支關鍵長打 光芒收拾守護者ALCS追平戰局

美聯冠軍賽（ALCS）第4戰昨天因雨延賽，今天順利恢復進行，光芒隊頂住客場龐大壓力，全場揮出11支安打，開路先鋒迪亞茲（Yandy Diaz）兩支關鍵安打都是長打，包括9局上兩分全壘打，終場以7：3擊敗守護者隊，打完前4戰追成2勝2敗，確定把系列賽帶回佛州主場。

MLB／大谷翔平帶傷敲30轟還被扣分 美媒無情評分「F」質疑傷勢管理

道奇隊賽季慘痛落幕，在國聯冠軍賽4戰不敵釀酒人隊，「加州郵報」為陣中打者逐一打分，給予大谷翔平是無情的「F」，關鍵在於健康管理失當，認為若擁有健康的大谷，道奇的賽季可能呈現不同樣貌。

MLB／釀酒人休7天是史上第2長 官網：近年相關數據明顯不利

釀酒人隊前天在國聯冠軍賽第4戰淘汰道奇隊，暌違44年重返世界大賽，還在等待守護者、光芒隊的贏家，大聯盟官網引用過去16年數字，率先鎖定聯盟冠軍的球隊，共有12次輸掉世界大賽。

MLB／全員都是布朗森！光芒球員要複製尼克奪冠經驗：扭轉1比2劣勢

光芒系列賽1比2落後守護者，帕拉西奧斯引用尼克逆轉故事激勵隊友。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。