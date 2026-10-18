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MLB／轟完大谷挨批刪文 美記者又狂酸道奇：史上最讓人失望球隊

聯合新聞網／ 綜合報導
道奇籌組豪華陣容，無奈三連霸還是夢碎。圖截自X
道奇籌組豪華陣容，無奈三連霸還是夢碎。圖截自X

洛杉磯道奇在國聯冠軍系列賽慘遭密爾瓦基釀酒人橫掃，無緣挑戰世界大賽三連霸，道奇隨隊媒體記者麥肯（Doug McKain）在節目上痛批：這是大聯盟史上最讓人失望得球隊。

任職於《Dodgers Nation》的記者麥肯，曾在國聯冠軍賽第三戰後在社群發文抨擊大谷，認為他帶傷上陣是不負責任的行為，是在浪費球隊三連霸的機會，這番言論遭到球迷反彈，最終他將文章刪除。

但在道奇遭到「剃光頭」淘汰後，他又在《Dodgers Nation》直言，放眼大聯盟歷史，幾乎找不到任何一支球隊擁有如此多頂級球星，卻連世界大賽的門票都拿不到，這恐怕是史上最讓人失望的球隊。

道奇擁有多位塞揚獎投手，包括史庫柏（Tarik Skubal）、史奈爾（Blake Snell）、葛拉斯諾（Tyler Glasnow），再加上去年世界大賽MVP山本由伸，這樣的陣容無疑是聯盟頂尖的水準。「結果我們卻被打得落花流水，甚至遭到橫掃！」麥肯難掩失望與憤怒。

MLB 道奇

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