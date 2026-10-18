MLB／全員都是布朗森！光芒球員要複製尼克奪冠經驗：扭轉1比2劣勢

美國職棒大聯盟美聯冠軍系列賽戰況膠著，光芒系列賽第3戰結束後，以1比2暫時落後守護者。而光芒隊內野手帕拉西奧斯（Richie Palacios）於賽前受訪時，引用NBA紐約尼克隊過去的逆轉來激勵全隊，強調「比賽尚未結束，我們依然充滿信心」。

身為紐約人的帕拉西奧斯表示，光芒隊目前面臨的處境，跟尼克隊在季後賽首輪面對老鷹陷入1比2落後的狀態一樣。當時尼克隊在克服落後劣勢後一鼓作氣拿下對手，最終一路高歌殺到總冠軍賽，期間僅輸掉1場比賽，以驚人韌性奪下睽違53年的總冠軍。

帕拉西奧斯笑稱，自己身為尼克隊的忠實粉絲，非常清楚那種不服輸的精神與團隊氛圍：「我們現在就秉持著和他們當時相同的信念，大家對接下來的比賽感到非常興奮。」

布朗森率領尼克奪冠。 新華社

「沒錯，我們的旅程還沒有結束。我們會專注在自己需要做好的事情上，」帕拉西奧斯說：「你看，尼克當時也是1勝2敗落後，結果他們之後幾乎一路贏到底。所以我們現在就是要專注在該做的事情上。我可是尼克的超級球迷，你們應該知道我的意思。」

當被問及光芒隊陣中誰是他們的「布朗森（Jalen Brunson）」時，帕拉西奧斯則笑著表示，隊上許多球員都具備那種特質，態度強硬且渴望贏球，就像尼克隊的艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）與麥克布萊德（Miles McBride）一樣，充滿了不屈不撓的韌性。